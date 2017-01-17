逃避媒體監督? 傳記者進不了白宮
2017-01-17
〔編譯蔡子岳／綜合報導〕繼美國總統當選人川普在記者會上不讓美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）記者提問後，準白宮幕僚長蒲博思證實，正考慮將位於白宮西廂「布雷迪新聞簡報室」的新聞採訪空間移走，新地點可能是西廂旁的另一歷史建物、大多數白宮公務辦公室所在的「艾森豪行政大樓」，再次引發爭議。
川普新政府有意改變採訪傳統，讓專跑白宮、總統線的政治記者組織「白宮特派員協會」（ＷＨＣＡ）質疑，記者報導新政府的管道將有變化，川普疑似試圖藉由將新聞簡報室搬出白宮，讓記者與川普保持距離，甚至阻礙媒體獲得接近白宮的管道，逃避媒體就近監督。
協會主席梅森已會晤新政府發言人史派瑟，並發表聲明強調，絕不接受川普政府將記者趕出目前白宮的工作空間，ＷＨＣＡ將繼續積極報導新政府、捍衛新聞自由，且永遠反對將記者趕出簡報會或記者會。梅森表示，西廂就在高層官員之側，可直接見到白宮新聞發言人，對於記者職責、報導透明極為關鍵。
史派瑟則表示，遷址是為了「容納人數可以增加、透明性可以再提高、讓更多媒體進入採訪」，例如以往不被認可為正統新聞的廣播節目脫口秀、部落格格主等。史派瑟認為，打破華盛頓媒體菁英圈子、納入非傳統新聞人，是更民主的方向。目前白宮新聞簡報室只有四十九個座位，白宮線約有兩百名記者，美國總統歐巴馬去年舉行年終記者會時，還曾出現記者缺氧暈倒、導致記者會中斷的插曲。
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