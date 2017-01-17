川普鬥CIA頭子 扯上假腥聞

2017-01-17

〔編譯茅毅／綜合報導〕即將卸任的美國中央情報局局長布瑞南（John Brennan）十五日受訪時公開抨擊總統當選人川普，告誡這位候任總統看緊自己的嘴巴，並暗示川普不瞭解俄羅斯對美國構成的挑戰。針對布瑞南這番措辭嚴厲的批評，川普在幾小時後就推文強力回擊，指責布瑞南認為他未充分認識俄國威脅的看法，甚至暗示布瑞南搞不好就是「洩漏假新聞的人」，還說「人犯錯，就該道歉」。

美國情治機構認為，莫斯科干預去年十一月的美國大選，而布瑞南與川普這場隔空交火，是素來不睦的川普與情治體系之間最新一場爭執。七十歲的川普預定二十日就職，但他至今對俄國總統普廷的讚揚溢於言表，曾表示若普廷「喜歡」他，那也會是一個有助於修補美俄緊繃關係的「資產」。

布瑞南十五日在「福斯週日新聞」（Fox News Sunday）接受主持人華勒斯（Chris Wallace）專訪時表示，「我不認為（川普）他充分理解俄國的本事、俄國的意圖和行動」，「我認為，川普先生在公開發言方面，必須嚴格自我約束」，「沒幾天的時間，他將成為世上最有權勢的人，屆時他端坐美國政府的頂端，我想他必須承認，他的話確有影響力」，「他將擁有對國家安全有所貢獻的良機，而非高談闊論與推文」，「率性（spontaneity）保護不了國安利益」。

布瑞南強調，情報系統的責任在於確定川普及其團隊確切瞭解危險就在那裡，但若川普對情報系統沒有信心，將對美國的夥伴與盟友、敵人傳達什麼訊息？布瑞南也對川普將美國情報系統與納粹德國相提並論表示「憤怒」，「我真的非常生氣，川普先生無憑無據地指控情報圈洩漏早可公開取得的情資」。

在布瑞南做出以上發言後，川普十六日就以推文攻勢火力全開。他先呼應美國新聞界最高榮譽—普立茲獎得主伍德華（Bob Woodward）將疑似俄國「污點資料」稱為「垃圾」的說法。稍後，川普在另一則推文裡攻訐布瑞南暗示他並未充分瞭解俄國，更進一步暗示恐怕布瑞南本人就走漏該俄國「黑資料」。川普還在推文中稱，「一整個糟透了—敘利亞、克里米亞、烏克蘭、俄國的核武擴張，這樣不好！這是洩漏『假新聞』的那個人嗎？」