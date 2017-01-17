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川普快嘴單挑歐盟 批梅克爾 捧英脫歐

2017-01-17

對俄示好 若減核願解除制裁

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國候任總統川普近日接受歐洲媒體訪問時，針對北大西洋公約組織（ＮＡＴＯ）和德國總理梅克爾提出強烈批評，並稱讚英國脫離歐盟是聰明、正確的決定。此外，川普還表示，若未來與俄羅斯達成減核協議，不排除解除對俄制裁。觀察家指出，川普這番最新表態，象徵大西洋兩岸關係步入二次世界大戰結束以來最崎嶇的階段。

川普在十五日出刊的英國《泰晤士報》及德國《畫報》聯合訪問中，針對多項歐洲議題提出看法。首先，之前主張美國應減少支持北約的川普，此次更直言北約內部存在若干問題，其一是該組織創設多年，如今已「過時」；其次是部分成員國未承擔應付經費，僅五個國家支付相應費用，但根本不夠；再者，北約無法應付恐怖主義。不過，川普仍認為北約確實具有重要性。

談到因推行開放難民政策、而在尋求連任路上遭遇挑戰的德國總理梅克爾時，川普表示，他敬重梅克爾是歐洲最重要的領袖，但梅克爾主張對來歷不明的難民照單全收，是犯下「災難性的錯誤」。因此，對於是否樂見梅克爾連任總理，川普表示，「無法斷言」。川普還提到，歐盟不接收龐大難民潮，就不會衍生眾多問題，自然不會發生「英國脫歐」，直言難民問題是「壓垮駱駝的最後一根稻草」。

川普表示，英國脫歐是人們及國家尋求身分認同，不願見到外來者加以摧毀，稱讚此舉為聰明、正確的決定。他認為，英國脫歐後將更加偉大，因為「歐盟只是德國的工具」，成立目的是要在國際貿易上超越美國。因此，他不在意歐盟團結與否，甚至預測未來還會有更多國家尋求脫離歐盟。川普還說，計畫在上任後儘速與英國首相梅伊會晤，並與脫歐後的英國簽訂貿易協定，創造「雙贏局面」。

受訪內容 加劇歐洲領袖擔憂

對於川普前述言論，梅克爾表示，歐洲的命運掌握在歐洲人手裡；至於難民政策被批，梅克爾說，將待川普上任，再與他就各層面展開合作。

另一方面，川普也透過這場訪談向莫斯科伸出友誼之手，聲稱若未來能與俄國總統普廷達成裁減核武的協議，他將提議解除相關制裁，「制裁對俄國造成很大的傷害，是時候推動某些事情，讓更多人受益了。」不過，川普並未進一步透露解除制裁的內容和程度等細節。

英國《金融時報》分析，許多歐洲政治人物原寄望川普當選後能跳脫競選心態，收回此前被認為是選舉語言的主張，尤其在聽取美國情報機構有關俄羅斯威脅的調查後，能進一步改變親俄態度。然而，川普此次受訪內容，反使歐洲各國領袖為大西洋兩岸結盟更加憂心。倫敦智庫「歐洲改革中心」主任葛蘭特指出，川普的談話，象徵大西洋兩岸關係步入二次大戰結束來最崎嶇的階段。

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  • 即將就任美國總統的川普將歐洲目前檯面上的傳統型政治人物視為對手，尤其愛挑德國總理梅克爾。（法新社檔案照）

    即將就任美國總統的川普將歐洲目前檯面上的傳統型政治人物視為對手，尤其愛挑德國總理梅克爾。（法新社檔案照）

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