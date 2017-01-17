川普快嘴單挑歐盟 批梅克爾 捧英脫歐

2017-01-17

對俄示好 若減核願解除制裁

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國候任總統川普近日接受歐洲媒體訪問時，針對北大西洋公約組織（ＮＡＴＯ）和德國總理梅克爾提出強烈批評，並稱讚英國脫離歐盟是聰明、正確的決定。此外，川普還表示，若未來與俄羅斯達成減核協議，不排除解除對俄制裁。觀察家指出，川普這番最新表態，象徵大西洋兩岸關係步入二次世界大戰結束以來最崎嶇的階段。

川普在十五日出刊的英國《泰晤士報》及德國《畫報》聯合訪問中，針對多項歐洲議題提出看法。首先，之前主張美國應減少支持北約的川普，此次更直言北約內部存在若干問題，其一是該組織創設多年，如今已「過時」；其次是部分成員國未承擔應付經費，僅五個國家支付相應費用，但根本不夠；再者，北約無法應付恐怖主義。不過，川普仍認為北約確實具有重要性。

談到因推行開放難民政策、而在尋求連任路上遭遇挑戰的德國總理梅克爾時，川普表示，他敬重梅克爾是歐洲最重要的領袖，但梅克爾主張對來歷不明的難民照單全收，是犯下「災難性的錯誤」。因此，對於是否樂見梅克爾連任總理，川普表示，「無法斷言」。川普還提到，歐盟不接收龐大難民潮，就不會衍生眾多問題，自然不會發生「英國脫歐」，直言難民問題是「壓垮駱駝的最後一根稻草」。

川普表示，英國脫歐是人們及國家尋求身分認同，不願見到外來者加以摧毀，稱讚此舉為聰明、正確的決定。他認為，英國脫歐後將更加偉大，因為「歐盟只是德國的工具」，成立目的是要在國際貿易上超越美國。因此，他不在意歐盟團結與否，甚至預測未來還會有更多國家尋求脫離歐盟。川普還說，計畫在上任後儘速與英國首相梅伊會晤，並與脫歐後的英國簽訂貿易協定，創造「雙贏局面」。

受訪內容 加劇歐洲領袖擔憂

對於川普前述言論，梅克爾表示，歐洲的命運掌握在歐洲人手裡；至於難民政策被批，梅克爾說，將待川普上任，再與他就各層面展開合作。

另一方面，川普也透過這場訪談向莫斯科伸出友誼之手，聲稱若未來能與俄國總統普廷達成裁減核武的協議，他將提議解除相關制裁，「制裁對俄國造成很大的傷害，是時候推動某些事情，讓更多人受益了。」不過，川普並未進一步透露解除制裁的內容和程度等細節。

英國《金融時報》分析，許多歐洲政治人物原寄望川普當選後能跳脫競選心態，收回此前被認為是選舉語言的主張，尤其在聽取美國情報機構有關俄羅斯威脅的調查後，能進一步改變親俄態度。然而，川普此次受訪內容，反使歐洲各國領袖為大西洋兩岸結盟更加憂心。倫敦智庫「歐洲改革中心」主任葛蘭特指出，川普的談話，象徵大西洋兩岸關係步入二次大戰結束來最崎嶇的階段。