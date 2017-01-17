中國網軍 轉攻擊我關鍵基礎設施
2017-01-17
〔記者羅添斌／台北報導〕包括中國在內的網路駭客對我政府、民間重要網路建設的惡意網路攻擊未曾停歇，根據國安局今年度預算內容指出，在去年一至六月間，國安局對外網路（含公開化網站），依建置的資通安全防禦系統偵測統計，遭受駭客攻擊次數高達一萬七六五九次，但都能即時成功偵測與阻絕，並未發生駭客成功入侵事件。
去年上半年國安局被駭萬餘次
行政院資通安全會報去年七月曾引述資安業者發表的報告指出，一度被認為是全球資訊安全主要威脅來源之一的中國駭客，其網路攻擊活動有了顯著改變。近期來自中國的網路攻擊事件次數已經明顯減少，但不代表中國網路威脅消除，因為這些攻擊的精準度與有效度，都較過去更高。
資深官員指出，中共為全面掌握我國防、政治、外交、兩岸等發展動態，對我發動網路攻擊竊密對象，已由政府機關、駐外館處，轉向民間智庫、電信業者、委外廠商等；並轉變思維攻擊我較疏於防護的「網路節點設施或車輛交通號誌儀控設備、寬頻路由器、工業微電腦控制器、網路儲存系統」等嵌入式系統裝備。
官員強調，我國屬資訊大國，金融、電信等各類網路建設發展快速，易遭受相同侵駭與威脅。預判中國網軍未來恐將擴及我國關鍵基礎設施與個人，並逐步蒐集民間政黨規劃、經貿分析、學術著作，以及電信網路、關鍵基礎設施系統等隱性資訊，或是經由網路攻擊癱瘓我國運作。
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