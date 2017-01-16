赴美固票 洪秀柱：歡迎檢視黨主席選舉公平性
2017-01-16
〔記者林良昇／綜合報導〕國民黨主席選戰開打，目前正在美國舊金山訪問的黨主席洪秀柱向僑胞喊話，稱黨主席選舉一定要用最公平公正公開的方式進行，她身為黨主席一定會讓選舉公平，也歡迎各界用最嚴格標準檢視。
洪秀柱為期一週的訪美行程，將造訪美西、美中多個僑社募款，也被視為對海外黨員的固票行動。洪昨前往舊金山國民黨駐美總支部，洪致詞時說，即將展開的黨主席選舉，一定要用最公平公正公開的方式進行，希望藉此次的黨主席選舉，建立黨內君子之爭的風氣；身為黨主席，她一定會讓這場選舉公平，也歡迎各界用最嚴格的標準來檢視這場選舉。
洪秀柱也談到國民黨目前的財務困境，她指出，國民黨大約需要十五億元台幣，支付整個黨務運作及處理退休人員退休金問題，希望這次籌募的款項「越多越好」。
洪秀柱說，國民黨經過很大的打擊與挫敗，現在國民黨要從各方面開始做檢討，重新找回中心思想、創黨精神、核心價值，才能凝聚向心力，重新拿回失去的話語權。
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