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黨魁連署門檻 郝龍斌：有技術性杯葛疑慮

2017-01-16

吳敦義：連署份數 依黨規定

〔記者林良昇、何世昌／台北報導〕國民黨主席選舉日趨白熱化，未來如何衝高黨員連署書數目也成為參選者實力的試金石；不過，宣布參選的國民黨副主席郝龍斌昨認為，黨主席選舉規定三％連署門檻並無必要，因為會發生重複連署的情況，有技術性杯葛其他參選人的疑慮，有必要檢討。另位參選人吳敦義受訪時，則對連署門檻問題表示，「一切依照黨規定的份數，就是這樣嘛。」

郝吳錯開到場時間引聯想

郝龍斌、吳敦義昨都受邀出席台北市議員秦慧珠主辦的寒冬送暖活動，但郝龍斌提前到場，吳敦義卻遲到半小時，兩人似乎故意錯開到場時間，引發外界聯想。

外傳郝龍斌不滿「郝到哪、吳就到哪」，吳昨對此僅簡單回應「我不相信他會講這樣的話。」對於吳陣營將以十萬份作為黨員連署目標的傳言，吳敦義也否認，強調一切依照黨的規定。

不過，郝龍斌昨出席前總統府副秘書長羅智強的網路直播活動時，則質疑連署書的必要性。郝說，過去每次黨主席選舉連署，連署書和實際投票數會打很大折扣，例如上次黨主席選舉，洪秀柱連署書有八萬多份，但最後當選票數是七萬多票，甚至洪的連署書有效份數僅有三萬多份，有效份數不到一半。

「重複連署問題無法解決」

郝龍斌指出，當中的問題是大家都重複連署，一方面失去連署書的意義，一方面也是技術性杯葛其他參選人，如果到最後重複的多，連署書份數低的人可能達不到門檻，不能成為候選人。

國民黨規定，要成為黨主席正式候選人，首先須取得超過全部黨員三％、約逾萬名黨員的連署書，但重複連署不算數，有意參選者通常都會繳交跨越門檻數倍的連署書。

對於吳敦義日前公布的競選歌曲「義無反顧」，郝龍斌受訪表示，自己不是很懂歌曲，「可是那個歌我聽得不是很習慣」、「有點像軍歌」。吳受訪則說，競選歌曲還沒決定，那天只是有人送作品來，就先放給大家聽，聽過以後還要看歌詞及韻味怎麼樣，再做決定。

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  • 國民黨主席選戰開打，前副總統吳敦義和副主席郝龍斌昨天分別出席北市寒冬送暖活動及網路直播活動。（記者張嘉明攝）

    國民黨主席選戰開打，前副總統吳敦義和副主席郝龍斌昨天分別出席北市寒冬送暖活動及網路直播活動。（記者張嘉明攝）

  • 前副總統吳敦義昨出席「寒冬送暖送愛心公益園遊會」。（記者何世昌攝）

    前副總統吳敦義昨出席「寒冬送暖送愛心公益園遊會」。（記者何世昌攝）

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相關關鍵字： 吳敦義 國民黨主席選舉 國民黨魁 洪秀柱 郝龍斌 黨員連署書
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