黨魁連署門檻 郝龍斌：有技術性杯葛疑慮

2017-01-16

吳敦義：連署份數 依黨規定

〔記者林良昇、何世昌／台北報導〕國民黨主席選舉日趨白熱化，未來如何衝高黨員連署書數目也成為參選者實力的試金石；不過，宣布參選的國民黨副主席郝龍斌昨認為，黨主席選舉規定三％連署門檻並無必要，因為會發生重複連署的情況，有技術性杯葛其他參選人的疑慮，有必要檢討。另位參選人吳敦義受訪時，則對連署門檻問題表示，「一切依照黨規定的份數，就是這樣嘛。」

郝吳錯開到場時間引聯想

郝龍斌、吳敦義昨都受邀出席台北市議員秦慧珠主辦的寒冬送暖活動，但郝龍斌提前到場，吳敦義卻遲到半小時，兩人似乎故意錯開到場時間，引發外界聯想。

外傳郝龍斌不滿「郝到哪、吳就到哪」，吳昨對此僅簡單回應「我不相信他會講這樣的話。」對於吳陣營將以十萬份作為黨員連署目標的傳言，吳敦義也否認，強調一切依照黨的規定。

不過，郝龍斌昨出席前總統府副秘書長羅智強的網路直播活動時，則質疑連署書的必要性。郝說，過去每次黨主席選舉連署，連署書和實際投票數會打很大折扣，例如上次黨主席選舉，洪秀柱連署書有八萬多份，但最後當選票數是七萬多票，甚至洪的連署書有效份數僅有三萬多份，有效份數不到一半。

「重複連署問題無法解決」

郝龍斌指出，當中的問題是大家都重複連署，一方面失去連署書的意義，一方面也是技術性杯葛其他參選人，如果到最後重複的多，連署書份數低的人可能達不到門檻，不能成為候選人。

國民黨規定，要成為黨主席正式候選人，首先須取得超過全部黨員三％、約逾萬名黨員的連署書，但重複連署不算數，有意參選者通常都會繳交跨越門檻數倍的連署書。

對於吳敦義日前公布的競選歌曲「義無反顧」，郝龍斌受訪表示，自己不是很懂歌曲，「可是那個歌我聽得不是很習慣」、「有點像軍歌」。吳受訪則說，競選歌曲還沒決定，那天只是有人送作品來，就先放給大家聽，聽過以後還要看歌詞及韻味怎麼樣，再做決定。