黨產會：追查婦聯會 大溪檔案成關鍵
2017-01-16
當年誰決定給婦聯會勞軍捐 可望找到原始出處
〔記者楊淳卉／台北報導〕內政部對中華民國婦女聯合會近十年資產展開調查，據悉，行政院不當黨產處理委員會近日向國史館調閱前總統蔣中正「大溪檔案」，從中尋找與婦聯會相關的資料，若能確定婦聯會歷年人事、財務與國民黨有關，黨產會可望針對婦聯會召開聽證程序，認定是否為國民黨附隨組織。
若確定人事財務與國民黨有關 即可召開聽證
黨產會主委顧立雄昨受訪表示，黨產會已向國史館調閱資料，如去年國史館公布的前總統蔣中正「大溪檔案」中，就有不少與婦聯會相關的檔案，可進一步釐清婦聯會與國民黨的關係；若資料揭示婦聯會歷年人事、財務與國民黨有關，黨產會也有依據能召開聽證程序。
顧立雄指出，婦聯會徵收「勞軍捐」的資料必須有證據做輔佐，例如「當時誰決定給婦聯會勞軍捐」等資訊，可望在大溪檔案中找到原始出處；此外，由於內政部只能要求婦聯會提供近十年資料，大溪檔案將會是銜接婦聯會數十年歷史資訊的重要關鍵。
顧立雄：婦聯會有多少會員 全世界沒人知道
顧立雄表示，黨產會已向婦聯會要求提供歷年主委、會員名冊及會議紀錄，但婦聯會配合度相當不好，至今仍未回應，「婦聯會歷年有多少會員，全世界沒有人知道！」呼籲婦聯會應配合調查。
顧立雄表示，黨產會目前僅掌握婦聯會現有的資產資料，相關調查工作將先從大溪檔案及婦聯會著手，未來再做延伸；他也指出，大溪檔案只是國民黨黨史館的其中一部分資料，黨史館才擁有最完整的文件，若婦聯會不提供資料，黨產會將從黨史館找起。
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