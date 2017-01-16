黨公職募款責任額 藍委憂：恐成黨魁競選經費
2017-01-16
〔記者蕭婷方、呂伊萱／台北報導〕面對國民黨目前的財務困境，國民黨去年分配每位黨籍立委年度責任募款額度，但黨中央與立院黨團對額度的定義不一致，不少立委至今對怎麼繳、繳多少不清楚；另有國民黨立委私下抱怨，「救黨費」可能成黨主席競選經費，「感覺太差，不想繳」。
黨中央要求50萬 黨團堅持30萬
根據國民黨中央公告的「黨公職募款責任額制度」，區域立委每年要負責五十萬元，不分區立委除每月上繳十萬元外，年度責任額度則為三十萬元。不過，黨團堅持是依黨團大會決議的每人三十萬元額度，更有許多立委表示根本不清楚要繳多少錢。
國民黨團總召廖國棟抱怨，去年九月黨主席洪秀柱公開授權黨團決議立委責任額度，當時黨團大會決議所有立委均負責三十萬元；十月間，時任國民黨副主席詹啟賢赴黨團開會時，負責額度卻急轉彎、推翻黨團決議，並勸黨團「勉為其難」配合黨部，黨團大會堅持原決議後，事件便不了了之。
廖國棟坦言，願意配合募款，但「黨部與黨團互動差」，募款事後又沒互動，不知道如何配合。立委陳雪生也說，黨中央現在政策都「照自己決定走」，和黨團的互動氣氛不是很好，而且政策會執行長也不出席黨團會議，他實在不懂黨中央的意思。
國民黨立委楊鎮浯無奈表示，願意共赴黨難，但分配額度不具體，什麼時候繳、繳給誰也不清楚，「目前不知道怎麼繳」。
更有不具名立委直言，最怕「黨部不知道把錢用去哪」，中央黨部、黨團關係不同調，難知悉金流，黨部花錢連中常委都不清楚，就怕現在上繳，黨部把錢拿去花在為特定人士助選之用，「感覺太差，不想繳」。
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