國民黨募款責任額 32中常委僅3人配合

2017-01-16

〔記者施曉光、林良昇／台北報導〕為籌措黨務財源，國民黨中常會去年十月通過黨、公職一○六年度募款責任額，但入帳情況始終沒有起色，以必須履行募款義務的三十二位選任中常委來說，目前只有三人配合落實執行，讓為錢愁困的黨主席洪秀柱多次忍不住在中常會上「催收」，最近還向中常委發出「警告」，揚言要公布未配合募款者名單。

洪多次催收 揚言公布未配合者名單

根據通過的黨公職募款責任額，黨主席募款額度每年一千萬元、直轄市長二百萬元、中常委、地方黨部主委一百萬元、區域立委五十萬元、中央委員十萬元，不同黨職有不同的責任額。

國民黨黨、公職人員今年度的募款期限到六月底截止，真要公布名單，時間最快也會落在七月份，可直接構成施壓的對象就是中常委、中央委員，因為中央委員選舉投票在七月八日，中常委選舉則在七月二十九日。

黨內人士認為，這對落實黨、公職募款責任的效果恐怕有限，能否達成年度總目標，「完全不樂觀」。關鍵在於當初黨中央擬訂募款辦法時，原本比照民進黨規定，未繳當年度募款責任額就要停止黨權，待補繳完成才能恢復，但草案送到中常會時，被中常委要求拿掉，規定也就形同具文。

黨內人士分析，黨、公職消極以對的原因，除了過去沒有募款責任壓力，還不習慣向人開口，也與許多人背後的「反洪情緒」有關。有中常委雖然繳出責任額，卻要求指定用途，限定交付地方黨部使用，就是不想把錢交給洪秀柱的黨中央支配。但依募款辦法，只有直轄市以下的地方公職、黨職募款責任額，交由地方黨部使用，中央級的黨、公職人員募款所得，全應上繳中央黨部統籌運用。

中常委姚江臨表示，「這數目我當然有困難」，畢竟中常委不是公職人員、不是民代，「不知道怎麼募？」中常委厲耿桂芳則說，她已募了六十多萬元，但以她台北市議員身分募款已很困難，以國民黨名義更是難上加難，尤其現在國民黨正值黨主席之爭，外界普遍認為國民黨不團結，捐款有疑慮。

蕭景田：黨產包袱 募款困難

中常委蕭景田坦言，他並未去募款，因為外界仍解讀國民黨還有黨產，造成募款困難，「到外面募一百萬元談何容易？」最後會變成自己出。中常委呂學樟認為，募款責任額是盡力而為，但有心就容易達成，他個人還在努力，最後若沒達到，可能自己把責任額吃掉。

「要公布就公布 大不了不選」

有許多中常委及立委打算拖過五二○黨主席選舉投票，屆時再視情況決定是否履行募款義務；甚至有人開玩笑說，大不了辭掉黨職，反正只是義務黨職，沒拿黨部薪水。

某位中常委說，「要公布就公布」，反正募不到錢，大不了就不選中常委，「總不能叫我們賣兒賣女吧！」該人士還質疑，黨中央規劃以後參選地方黨部主委直選者，登記時要先預繳二年任期的二百萬元募款責任額，為何參選黨主席者不須先繳四千萬？