背債受助脫貧 席開70桌宴街友回饋
三度生意失敗 背債千萬
〔記者蔡彰盛／竹市報導〕卅多年前，林怡伶是知名演員張俐敏的幫傭，而今搖身一變，成為家財萬貫的董娘。她沒忘記困苦時曾經幫助她的人，今年自掏腰包在竹市東寧宮辦七十桌宴請街友，周遭朋友受到感動，也紛紛跟著行善。
六十八歲的林怡伶，幼年時家境不好，因此她很小就學做衣服，希望改善家計。廿一歲就結婚的她，與先生投資做生意，想脫離貧窮，沒想到事與願違，第一次投資素食餐廳就慘虧數百萬元，在民國七十一年，那可是一筆巨大數字。
曾幫傭張俐敏 日兼三差
為此，林怡伶瘋狂打工還債，一天甚至做三份工作；早上先到知名演員張俐敏家中幫傭，下午到工廠上班，晚上又做衣服，錢全拿去還債，夫妻曾窮到連飯都沒得吃。
翻身變董娘 行善助弱勢
幾年後，夫妻見連鎖洗衣店生意有「錢」景，再度投資數百萬元，這一回又再血本無歸；後來一筆想東山再起做生意的資金，又遭人倒會，真是欲哭無淚。算一算，前後背債竟達千萬元。
幸好林怡伶困苦時，不僅娘家借錢給她應急，身邊也出現貴人；她十多年前遇到住板橋的陌生夫妻，對方告訴她，花蓮瑞穗土地便宜，可買來等增值。她觀察三年，發現確有觀光前景，開始一點一滴買地。果然，當年一坪幾千元土地，現漲到數萬元，她計畫建溫泉旅館，開展新事業。
感動周遭朋友 跟著行善
陌生人的善意，讓林怡伶終於擺脫貧窮。她深知「做人莫錦上添花，而需雪中送炭」，錢賺再多，都是帶不走，因此開始默默行善，善行義舉逐漸感動周遭朋友，也加入奉獻行列，曾一起捐兩部救護車給消防局。
今年得知林怡伶要辦七十桌宴請街友，開美語班的鄰居、做復健認識的朋友及幫她做臉的美容師，紛紛加碼合資買七百個睡袋、九百件棉被。昨天開桌時，林怡伶面對街友的熱情掌聲，不禁熱淚盈眶，她說終於完成回饋的心願，也相約明年再辦，「這比娶媳婦更令人高興！」
東寧宮主委莊燦耀說，林怡伶長期以來，每三個月固定捐一千五百斤米給低收入戶，從未間斷，她的善行造福許多弱勢民眾，令人感佩。
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