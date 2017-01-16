F-16性能提升 首批4架今進廠

2017-01-16

〔記者羅添斌／台北報導〕軍方F-16戰機性能提升案，第一批四架將在今天進廠施作，若一切順利執行，這四架完成性能提升的F-16戰機，預計可在今年底前出廠。

軍方高層官員昨透露，中國竊取美台軍事機密無所不用其極，為避免F-16戰機在台執行性能提升過程遭到有心人士竊取機密，美軍及洛克希德馬丁公司再三要求台灣要提高保密層級，漢翔公司也配合設立一座專屬新型棚廠來獨立執行F-16戰機性能提升作業，保證會以嚴密管控措施，禁止任何中國籍人士混入新棚廠廠區竊取機密。

防中國人士混入竊取機密

漢翔公司人員指出，為確保F-16戰機性能提升過程，不受外界干擾以及機密不會外洩，連公司內部人員也都要區分機密等級，未達機密等級人員根本無法進入專屬棚廠。

高層官員說，中國利用各種管道竊取美國的軍事機密已不是新聞，中國許多新推出的戰機及艦艇、飛彈，都帶有美軍新式裝備的影子，美方憂心馬政府對中國籍人士的管制相當寬鬆，F-16戰機性能提升作業又牽涉美方最新軍事科技的移轉，台灣能否有效管制不被外洩，正是美方關切的重點所在。

此外，軍方官員昨晚也指出，中科院在三年前完成法人化後，原已由保全公司接手負責安全警衛勤務，但基於武器系統研發的安全考量，國防部長馮世寬已決定，今年三月起，中科院內部幾個機敏的單位，要重新交由憲兵部隊駐守。

對於F-16戰機性能提升計畫，軍方官員表示，計畫從民國一○一年就開始編列預算，全案要到一一二年完成，總計一千一百億元。今年為一○六年，第一批四架開始進廠執行性能提升案的F-16戰機，距離計畫案開始已有五年之久。

官員指出，我國是全球F-16戰機使用國中，第一個進行性能提升計畫的國家，因此許多戰機軟硬體的研發，是由我國與美方共同參與。他表示，我國現有一百四十四架F-16戰機，其中部分戰機放在美國路克基地擔任訓練任務；由於F-16戰機擔負國家空防安全重任，因此是以分批進廠方式進行，軍方將以每年二十多架的規模，分批將F-16戰機送到漢翔公司來執行性能提升計畫。