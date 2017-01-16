黃之鋒：台灣警察比香港認真

2017-01-16

陳國恩下令：不能再出事

〔記者楊淳卉、姚岳宏／台北報導〕「香港眾志」秘書長黃之鋒昨晚出席民進黨新潮流智庫主辦的「兩岸政經研習營」，有了黑幫滋擾前車之鑑，警政署這回大動作派員維安，從機場一路到下榻飯店，都有便衣及制服警力保護，雖然未遇到抗議群眾，但警方仍戒備森嚴，黃之鋒各項公開行程及私下拜會活動，均未再傳滋擾。

對於上次涉參與襲擊事件的白狼張安樂之子張瑋昨晚回台接受偵訊，黃之鋒受訪認為，「台灣警察比香港警察認真很多」。他說，香港立法會議員羅冠聰上週日回港時遭人毆打，至今只有四人被抓，但台灣方面已經有十三人面對法律審判。

黃之鋒七日與香港立法會三名議員來台時，在桃園機場遭中華統一促進黨與愛國同心會滋擾，險遭黑衣人毆打，事隔一週，黃之鋒再度抵台，警政署長陳國恩要求掌握黃之鋒維安動態，指示「不能再出事」，警政署保安組事前也與黃之鋒主要活動範圍的台北市警局開會，要求轄區警方有所作為，務必要讓維安滴水不露。

黃之鋒會前受訪表示，此次來台沒有特別防範措施，僅向主辦單位溝通，盼能注意他的安全，這次受邀分享香港民主經驗，是很平常的活動，此次主要分享從反國教、雨傘運動再到參與立法會選舉的經驗。

再度來台 分享香港民主經驗

黃之鋒指出，台灣與香港同樣面對北京政府的壓迫和干預，在面對中國因素影響下，需要更多交流，特別是在青年參政部分，盼能有更多經驗分享。他也希望支持民主人權的台灣朋友，能多關注羅冠聰等四位立法會議員，近日將面對司法審判、議員資格恐被取消一事。

黃之鋒會後也表示，過去來台都是和立委、議員交流，這是第一次和大學、研究生及議員助理分享經驗，感覺很好，希望未來能有更多這樣的機會。