鞏固邦誼 蔡：我們是真心交朋友
結束「英捷專案」返國
〔特派記者蘇永耀、記者蘇芳禾／綜合報導〕總統蔡英文昨天晚上結束「英捷專案」返抵國門，此行共訪問宏都拉斯、尼加拉瓜、瓜地馬拉及薩爾瓦多四友邦，並過境美國休士頓、舊金山。蔡總統當地時間十四日在舊金山僑宴上表示，這次出訪四個中美洲友邦時，有人說邦交會有變化，但在長期努力及幫助友邦下，事實也證明，「我們是真心的交朋友」。
宣示外交改採雙邊對話
蔡總統昨晚結束九天出訪行程，並在桃園機場發表談話，宣示未來外交工作將改變過去單向援助，採取雙邊對話，未來的合作方案，要把產業和市場發展一併列入考量。
總統表示，未來的外交合作計畫不會減少，只會更有效率、更有創造雙贏的機會。全球局勢正在變化，台灣產業要佈局全球，中美洲是具有潛力的一塊。政府要讓自由貿易協定發揮效力，鼓勵企業針對雙方可以合作發展的項目，規劃出有機會合作雙贏的策略。
蔡總統也談到這次出訪所達成鞏固邦誼與深化雙邊合作方案的目標。蔡說，出訪期間，她跟四位元首進行雙邊會談，針對全球趨勢及未來的雙邊合作事項進行對話。也把握在美國短暫過境期間參訪了產業，並與美方相關人士晤談。
回程與參議員賈德納通電話
蔡總統回程過境舊金山期間，也與美參議員賈德納電話晤談。蔡總統感謝賈德納去年六月新政府上任不久時，即曾來台訪問，表達對台灣的關心，邀賈德納再次訪台。賈德納則提到，美國國會一月十一日進行新任國務卿的聽證會時，他希望準國務卿提勒森（Rex Tillerson）能持續深化台美各項合作關係，獲得提勒森的正面回應。
蔡總統當地時間十四日也前往著名社群網站推特（Twitter）總部進行參訪，由推特總顧問Vijaya Gadde接待說明。由於蔡沒有使用推特的習慣，Vijaya Gadde說，很多國際政治人物都會使用推特，並建立追隨者，蔡總統要推動新南向政策，相關國家如印度總理、印尼總統都有推特帳號；這次出訪的四位友邦總統，也都在用推特，宏都拉斯總統葉南德茲還在推特上歡迎蔡總統到訪。在其鼓吹下，蔡總統也重啟自二○一四年後未再使用的推特帳號，放上大頭貼，並發了感謝推特的文字。
蔡總統「英捷專案」於七日出發，十五日晚上返抵國門，專機進入我國領空時，空軍也派出四架幻象兩千戰機護衛。
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