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勞工︰年金分天堂、地下室 不能不改

2017-01-15

年改分區會議台東登場

〔記者黃明堂、陳賢義、李欣芳／綜合報導〕年金改革最後一場分區會議，昨在在台東藝文中心召開，有別於前三場飽受阻撓，昨天的受邀者全數順利進場，卅位登記發言者都表達訴求。

宜蘭縣工人總工會副理事長黃再興說，有人領月退十多萬元，像住人間天堂，但九十八年以前退休的勞工，很多只有微薄退休金過活，像住在地下室；原住民牧師「那麼好．阿讓」說，部落現在出現怪現象，七十歲老人家還在辛苦幹活，五十歲退休的人卻吃飽閒晃，年金制度一定要改革！與妻都是教師的台東縣議員洪宗楷引前總統馬英九的話：「今天不改革，明天就後悔」，支持年金改革。

公務員︰改革要均富非均貧

反對者批判，年金改革應秉持政府信賴保護原則，且政府管理退撫基金無能，卻要公務員承擔，要求政府朝均富而非均貧來改革。前海巡署東部巡防局台東查緝隊隊長汪志明說，退休照顧長輩每月支出四萬多，被砍年金將無法奉養，有愧於孝，且晚年將成沒尊嚴的老人。

場外有近千人抗議，數度推擠拒馬，有人爬上拒馬被警勸下，有人抬棺撒冥紙，衝撞過程中，警方一度舉牌警告。在台北緊盯網路直播的年改會召集人、副總統陳建仁，昨盼以理性溝通取代街頭抗爭，以具體改革主張取代謾罵指責。

年改國是會議 府評估更改地點

據透露，原訂廿一日、廿二日兩天，在台北國際會議中心舉行的年改國是會議，本週六因逢當天周圍一．七公里內有考試，及台北國際會議中心周遭有電玩展，人潮擁擠，恐影響考生與交通，總統府正慎重評估是否更改地點。

有民進黨代表指網路流傳太多錯誤資訊，質疑政府年金改革幕僚單位未能即時主動澄清；年改辦公室表示，每一個網路流言都立即澄清，但信者恆信，不信者依然採用轉貼，令人遺憾。銓敘部提醒公教人員不宜用錯誤資訊流傳或公開發言表達。

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  • 年金改革分區會議昨在台東藝文中心舉辦，場內發言過程平和。 （記者黃明堂攝）

    年金改革分區會議昨在台東藝文中心舉辦，場內發言過程平和。 （記者黃明堂攝）

  • 場外陳抗民眾企圖爬越拒馬突圍表達不滿。（記者陳賢義攝）

    場外陳抗民眾企圖爬越拒馬突圍表達不滿。（記者陳賢義攝）

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