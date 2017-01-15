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黃之鋒再來訪 平安入境

2017-01-15

〔記者彭琬馨、朱沛雄／綜合報導〕「香港眾志」秘書長黃之鋒昨晚搭機抵台，將出席「兩岸政經研習營」，這回平安入境，未再遭滋擾。針對前次遭台灣黑幫攻擊，黃之鋒昨說，感謝台灣警方的效率與關注，亦盼將反民主暴徒儘快繩之以法。

民進黨新潮流智庫主辦的「兩岸政經研習營」昨起至十六日，在台北舉辦三天兩夜研習營，除了邀請立委、議員，今晚更邀請黃之鋒以「台港民主未來」為題，與民進黨青年部主任黃守達對談。黃之鋒昨說，這次是來台分享香港民主運動經驗。

隻身抵台 未見統派抗議

黃之鋒上週六與香港立法會三名議員來台時，在桃園機場遭中華統一促進黨與愛國同心會抗議，更險遭黑衣人毆打，這次黃之鋒隻身抵台，雖然沒有統派人士前往抗議，航警局仍不敢大意，動員近百名警力維安，防止上次滋擾事件再次上演。

黃之鋒一下飛機，就由十餘名員警陪同入境，入境大廳也部署警力，黃之鋒行經路線皆有航警戒備，直到黃之鋒搭車離開，也有警車護送。

上回事件，已收押了四海幫海巨堂堂主陳子俊，警方進而查出當天衝破警方封鎖線，企圖施暴的三嫌中，有一人是統促黨總裁張安樂的次子張瑋。黃之鋒感謝台灣警方的效率，盼將反民主的暴徒繩之以法。

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  • 「香港眾志」秘書長黃之鋒（中）昨再度來台，分享香港民主運動經驗，黃之鋒一下飛機後就由航警局員警陪同入境。（記者朱沛雄攝）

    「香港眾志」秘書長黃之鋒（中）昨再度來台，分享香港民主運動經驗，黃之鋒一下飛機後就由航警局員警陪同入境。（記者朱沛雄攝）

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