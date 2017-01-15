白狼之子今明中國返台 檢將傳訊

2017-01-15

〔記者鄭淑婷、陳鈺馥／綜合報導〕「香港眾志」秘書長黃之鋒及香港立法會三位議員，七日凌晨應邀來台參訪，在桃園機場入境時遭黑幫公然暴力滋擾，當時衝出警方封鎖線的「白狼」張安樂次子張瑋，八日到案應訊後被請回，旋即在十日下午出境香港，再轉往中國深圳，檢警掌握他將於今天傍晚或明天返台，將再度傳喚他，針對其出境目的進行訊問。

近年中國透過台灣黑幫戕害台灣民主、滋擾動粗的行徑，日益肆無忌憚，民進黨立委已要求警政署立即祭出鐵腕，以組織犯罪查辦藉政治名義掩護的黑幫份子，並加強掃蕩、切斷金流。

檢警表示，四十歲張瑋、四十三歲郭啟源、卅七歲余學誠，本月七日衝撞警方封鎖線，企圖攻擊黃之鋒等香港民主人士；八日警方通知三嫌到案說明，張瑋承認到機場抗議，當時想靠近黃之鋒等人表達理念，衝出封鎖線時被警方壓制，因而發生拉扯，但沒有打警察、妨害公務的意圖，三嫌訊後被請回。

張瑋出境香港 轉赴中國深圳

檢警掌握，張瑋有上百次前往香港的紀錄，大多是商務目的，每次停留五到十天不等，他八日應訊後，十日下午出境。據悉，檢察官原擬十一日再傳喚張瑋，但張當時已在深圳，委託律師向檢察官請假，將於十五或十六日返台。

檢警表示，張瑋沒有前科，通知他到案時他未逃避，涉及的妨害公務罪是三年以下徒刑，初認無逃亡、串證之虞，所以沒有管制出入境的必要，涉案另兩嫌郭啟源、余學誠則在台灣。

近期，年金改革座談會、香港雨傘革命運動要角黃之鋒來台，都一再發生暴力滋擾，尤其黃之鋒還差點被打，黑幫及急統團體有變本加厲的態勢，暴力干預政治、幫派壓制民主的情況日益嚴重，民進黨立委陳其邁認為，特定幫派份子介入非常明顯，「連白狼之子小白狼都涉案！」警政署應該以組織犯罪嚴辦。

中國遙控黑幫 假陳抗傷民主

陳其邁說，黃之鋒來台班機時刻、行程，竟然都被黑幫事前掌握，對岸把資訊給台灣這邊負責的人，準備裡應外合打擊港獨，加上這些組織之前都特定在反台獨，「很明顯地與中國有某種程度政治合作行為！」

民進黨立委王定宇指出，他和警政署長當面談過，警署已將此事視為「黑幫受命於境外指揮，假冒陳抗團體進行傷害民主活動」、「命令是來自境外」，已危害國家安全，警政署、調查局須與檢察體系密切合作，針對黑幫的經營場所、非法經濟來源，持續掃蕩以斷絕其金流。

民進黨立委蔡易餘說，去年已經三讀通過刑法「擴大沒收制」，針對近年中國串連台灣黑幫滋擾事件，警政署要加強查緝金流，依法沒收全部不法所得，才能有效嚇阻。