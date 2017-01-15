動研所實動物驗// 瘦肉精豬隻代謝快 肺臟殘留高

2017-01-15

〔記者吳欣恬、吳亮儀／台北報導〕農業科技研究院動物科技研究所花了一年，完成農委會委託的瘦肉精萊克多巴胺的風險評估，證實可使豬肉的肉色較紅潤、也降低脂肪比例，且豬隻未出現明顯的緊迫行為，萊劑在豬隻體內代謝快、殘留風險不高。

這項研究早在政黨輪替前就展開，二○一五年六月進行先導試驗，去年一至十二月進行完整試驗。研究重點在萊劑對豬隻行為的影響，以及在豬隻器官和組織的衰退和殘留情形。

由於人體和豬相似，萊劑若對豬隻行為有影響，人長期吃下萊劑，行為恐也可能受影響。實驗選用六十五頭九十公斤以上的豬隻，連續餵食含萊劑的飼料廿八天，在停藥十二小時後，豬隻體內萊劑殘留量降至二點多ppb，且豬內臟殘留量較豬肉高，最易殘留在肺臟，但萊劑對豬隻的行為影響不顯著，未出現明顯的緊迫行為。國際認知萊劑殘留量較高的部位是腎、肺和肝。

二○一○年該所也做過萊劑研究，當時發現廿五％至五十％的實驗豬隻出現驅趕緊迫、行走緩慢等情況。不過防檢局相當低調，只表示該計畫雖名為風險評估，實為動物實驗。

農委會副主委陳吉仲表示，他還沒有看到報告，即使報告出爐，目前也不考慮調整現行國內禁用瘦肉精，及國外進口豬肉的瘦肉精須零檢出的政策。

長期關心瘦肉精議題的蘇偉碩醫師指出，萊劑只是降低養豬成本，對人體沒好處，美國就是看中萊劑代謝快，但是萊劑的問題在於長期吃進微量萊劑對人體到底有多少影響？目前國際上還沒有長期人體食用十年、二十年萊劑的研究。蘇偉碩說，既然是前朝研究，新政府做完就應發表，供外界檢視。

林口長庚醫院毒物科醫師顏宗海肯定這項研究，但主張仍不能以此研究做為日後開放的理由，因為萊劑是乙型受體素，有心血管疾病的患者若攝取太多，可能引發心悸、促進心血管疾病等副作用。台北榮民總醫院毒物科醫師楊振昌也說，國人愛吃內臟，若長期食用，累積下來可能還是有風險。