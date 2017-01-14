呼應川普 鴻海、夏普擬在美設LCD廠

2017-01-14

投資美國 進軍家電市場

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕《日經新聞》引述夏普（Sharp）主管說法指出，台灣鴻海集團和旗下日本子公司夏普開始研擬在美國新建液晶螢幕（LCD）工廠的可能性，呼應美國新總統川普「製造業回美國」的主張；兩公司在美投資金額上看一兆日圓（近二八○○億台幣），以進軍美國電視等家電市場。鴻海也正在考慮在美國為蘋果代工生產iPhone手機。

夏普主管表示，美國設廠的計畫目前正在考慮中（on the table），「我們會謹慎做出決定」；他並透露，這項投資計畫是由日本軟體銀行社長孫正義提議邀請，促成雙方在美國共同投資。軟銀為鴻海的日本合作夥伴，孫正義上月在紐約和川普會面時表示，兩公司將攜手在美國展開大規模投資，創造就業機會。

軟銀提議 鴻海證實計畫

孫正義當時告訴川普，軟銀將攜手鴻海於未來四年在美國共同投資，包括軟銀計畫在美投資五○○億美元、創造五萬個就業機會，鴻海則擬在美投資七十億美元、創造五萬個工作機會。鴻海隨後也證實，計畫在美國擴張，但具體投資規模等細節尚在討論。

《日經新聞》指出，儘管鴻海和夏普在美設立新LCD面板廠的計畫細節，包括投資金額、啟動量產時間等都尚未敲定，但知情人士指出，投資額大概和雙方將於廣州蓋的新廠相同，由於兩廠規模設備同等級，投資金額上看一兆日圓左右。

日媒：投資上看一兆日圓

鴻海和夏普共同持股的堺顯示器公司（SDP）去年十二月底甫宣布，將和廣州市政府合作在增城設立最先進LCD第十．五代廠，投資額六一○億人民幣（約二八○○億台幣），力拚二○一八年秋季投產。

報導指出，鴻海也正考慮在美國生產iPhone手機，日前蘋果傳出曾詢問鴻海能否在美國生產。鴻海日前曾表示，正初步評估美國潛在投資機會，藉此擴增當地營運業務；相關投資尚未正式定案，會繼續與美方相關單位討論，根據雙贏條件公布相關計畫細節。

業界人士指出，「美國製造」手機和液晶面板勢必使鴻海成本膨脹，若應軟銀要求、或供應蘋果訂單，不排除兩者都對其挹注支援，且鴻海為銀行業爭相放款對象，資金應不是問題。