遼寧艦繞台 馮世寬：潛艦國造勢在必行
2017-01-14
〔記者涂鉅旻／台北報導〕中國「遼寧號」航艦編隊去年底自台灣東部外海經過，十一日更自台灣海峽中線以西海域北上，國防部長馮世寬昨表示，中國航艦繞行台灣，讓他覺得「潛艦國造」勢在必行，且要努力達成任務，潛艦不僅可維護海疆安全，更是能對區域、人民做出貢獻的最有效戰略武器。
國防部昨起在國軍歷史文物館舉辦「潛艦部隊發展史蹟特展」，展示國軍潛艦相關史料、文物、照片，以及我國茄比級、劍龍級潛艦、未來國造潛艦等模型，展期至五月十二日止。
馮世寬出席揭幕典禮時透露，他在美國擔任武官期間，曾和時任參謀總長的唐飛訪問美國中央司令部，唐飛當時問美國司令如何對付潛艦？對方回答：「對付潛艦只有用潛艦（應戰），是最有效的戰略武器。」
台船公司去年底取得「潛艦國造委託規劃設計」標案，若計畫未變，首艘原型艦預計二○二四年進行作戰測試，二○二五年服役。
馮世寬表示，為何我國要發展潛艦？就是因潛艦的運用相當重要，如在戰爭初期，我國戰力保存不如預期效果時，潛艦可達成比期望存活率還高的目標，是我國「防衛固守」最有效的武器。
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