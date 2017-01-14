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出席川普就職 台灣郵票當伴手禮

2017-01-14

前行政院長游錫堃將率團代表總統蔡英文出席美國總統當選人川普就職典禮，慶賀團將於十六日啟程。游錫堃昨表示，總統交付任務為「祝賀、感謝、交流」六個字，而除了外交部準備的伴手禮，他也自備百份「台灣」字樣郵票，這些郵票「面值」不高，但誠意多、意義大，要送給美國國會議員及友人。

（圖：記者簡榮豐，文：記者李欣芳）

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2017年1月14日‧星期六‧丙申年臘月十七日
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