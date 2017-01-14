訪薩爾瓦多 蔡英文盼年輕人來台追夢
2017-01-14
〔特派記者蘇永耀／薩爾瓦多報導〕蔡總統於當地時間十二日傍晚抵達薩爾瓦多，這是此次出訪中美洲邦交國的最後一站。蔡總統於僑宴上強調，出訪目的是要展現台灣人走向世界的決心；總統說，台灣也許不大，海外僑胞每份努力都是國力延伸，她會加倍努力，改革社會、提升經濟，讓台灣成為所有海外鄉親永遠的驕傲。
總統並闡述外交新策略，強調踏實外交、互助互惠是合作概念，藉由兩邊一起討論適合雙方的計畫，一起努力達成互利互惠。
蔡總統飛抵薩爾瓦多時，由薩國外長馬丁內茲接機，總統在機場發表聲明表示，她是帶著互惠互助精神造訪，期待在原有穩固基礎上，持續發展各種促進經濟民生文化交流的計畫。
總統抵達薩國後的第一個行程，就是與留台獎學金學生座談，聽完薩國青年、學生分享經驗後，總統表示，台灣政府願意做更多，現在的台灣獎學金與國合會獎學金，「未來願意增加他們的資源」，將來會增加「青年創業計畫」，希望世界各地年輕人都能到台灣追尋夢想。
總統並出席見證宏碁公司舉行的教學模組「雲教授」捐贈典禮，由薩國教育部長坎胡拉代表接受。蔡總統在典禮上拿起「雲教授」的吉祥物悟空大聖布偶觀看，相當愛不釋手。總統說，希望整合更多資源，協助友邦建構更完整的科技教育網路。
蔡總統晚間宴請僑胞時表示，台灣基隆的和平島，十七世紀大航海時，西班牙人建了一座城堡，就叫聖薩爾瓦多，在太平洋兩端。台灣某地與薩爾瓦多曾有一樣的名字，這是歷史巧合，但台薩人民都曾經歷殖民，也曾在威權下挺身對抗不公不義，終於走向民主。
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