| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
淡水清晨低溫11.8度 北部3縣市大雨特報！
 首頁 > 焦點

瓜地馬拉國會演說 蔡英文：台灣堅定走向世界

2017-01-14

〔特派記者蘇永耀／瓜地馬拉報導〕蔡英文總統於當地時間十二日上午在瓜地馬拉國會發表演說，她感謝瓜國長久以來都在國際社會中，屢屢為台灣發聲。蔡總統也強調，「台灣走向世界的路雖然曲折，但我們非常堅定。」

瓜國國會議員總數一百五十八人，雖然最近是瓜國國會休會期間，但議員出席人數仍達一百二十位。結束演說後，蔡總統在瓜國國會簽名簿留下「爭取民主、追求自由」等文字，並署名「中華民國總統蔡英文」；總統寫字時，旁邊有一張預備的小抄，顯得相當謹慎。

總統到達國會時，先參觀台灣政府捐贈給瓜國國會頻道的發射器及攝影器材等設備，瓜國國會議長塔拉西納表示，這次國會演說會透過台灣與瓜地馬拉合作設置的轉播系統，在瓜地馬拉國會頻道播出。這是兩國合作的數位直播系統首次啟用。

蔡總統認為，台瓜兩國除了實質的交流合作外，還有許多共同的價值；其中最重要的，就是民主。總統重申「踏實外交，互惠互助」的外交新戰略，希望透過實質的合作，與友邦之間洽談更符合雙邊需求的互助方案。

總統也期待台灣的外交工作，可以有更多新思維。在互惠互助的方針之下，與友邦進行更多討論，找出更多新的、有助於雙方互利雙贏的合作項目。

針對援助瓜地馬拉興建「CA-9號公路」工程，總統認為，這個初衷，是因為相信，基礎建設的興建，有助於經濟產業發展及社會繁榮。

總統表示，台灣也致力幫助瓜地馬拉培養人才，目前共有五十一位瓜地馬拉留學生，透過台灣獎學金及國合會的支持，正在台灣學習。日後，這些學生都會是深化兩國友誼的第一線民間大使。

稍早，蔡總統一行前往拜會瓜國最高法院，針對兩國司法制度廣泛交流意見。

總統午宴僑界代表時脫稿提及，早餐時遇到兩位在此地工作的年輕役男。他們談到很喜歡自己在這裡的工作，未來很願意為台灣的政府或企業前來中美洲工作。總統在結束瓜地馬拉訪問後，搭乘專機轉赴薩爾瓦多。

廣告
  • ▲蔡英文總統於當地時間十二日上午在瓜地馬拉國會演說，她特別感謝瓜國長久以來在國際社會中，屢屢為台灣發聲。 （取自總統府官網）

    ▲蔡英文總統於當地時間十二日上午在瓜地馬拉國會演說，她特別感謝瓜國長久以來在國際社會中，屢屢為台灣發聲。 （取自總統府官網）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 中華民國 國會演說 瓜地馬拉 蔡英文
相關新聞
Top
焦點‧本日最多瀏覽
» 更多焦點新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
假日☀早安煎餅餐
✤高麗菜大阪燒✤
教你５招買到好蜜！
年前小家電這樣清
轉寄

標題：瓜地馬拉國會演說 蔡英文：台灣堅定走向世界


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月14日‧星期六‧丙申年臘月十七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.