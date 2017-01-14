瓜地馬拉國會演說 蔡英文：台灣堅定走向世界

2017-01-14

〔特派記者蘇永耀／瓜地馬拉報導〕蔡英文總統於當地時間十二日上午在瓜地馬拉國會發表演說，她感謝瓜國長久以來都在國際社會中，屢屢為台灣發聲。蔡總統也強調，「台灣走向世界的路雖然曲折，但我們非常堅定。」

瓜國國會議員總數一百五十八人，雖然最近是瓜國國會休會期間，但議員出席人數仍達一百二十位。結束演說後，蔡總統在瓜國國會簽名簿留下「爭取民主、追求自由」等文字，並署名「中華民國總統蔡英文」；總統寫字時，旁邊有一張預備的小抄，顯得相當謹慎。

總統到達國會時，先參觀台灣政府捐贈給瓜國國會頻道的發射器及攝影器材等設備，瓜國國會議長塔拉西納表示，這次國會演說會透過台灣與瓜地馬拉合作設置的轉播系統，在瓜地馬拉國會頻道播出。這是兩國合作的數位直播系統首次啟用。

蔡總統認為，台瓜兩國除了實質的交流合作外，還有許多共同的價值；其中最重要的，就是民主。總統重申「踏實外交，互惠互助」的外交新戰略，希望透過實質的合作，與友邦之間洽談更符合雙邊需求的互助方案。

總統也期待台灣的外交工作，可以有更多新思維。在互惠互助的方針之下，與友邦進行更多討論，找出更多新的、有助於雙方互利雙贏的合作項目。

針對援助瓜地馬拉興建「CA-9號公路」工程，總統認為，這個初衷，是因為相信，基礎建設的興建，有助於經濟產業發展及社會繁榮。

總統表示，台灣也致力幫助瓜地馬拉培養人才，目前共有五十一位瓜地馬拉留學生，透過台灣獎學金及國合會的支持，正在台灣學習。日後，這些學生都會是深化兩國友誼的第一線民間大使。

稍早，蔡總統一行前往拜會瓜國最高法院，針對兩國司法制度廣泛交流意見。

總統午宴僑界代表時脫稿提及，早餐時遇到兩位在此地工作的年輕役男。他們談到很喜歡自己在這裡的工作，未來很願意為台灣的政府或企業前來中美洲工作。總統在結束瓜地馬拉訪問後，搭乘專機轉赴薩爾瓦多。