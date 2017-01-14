冷眼集》鬧分家還搶經國牌

2017-01-14

記者施曉光／特稿

為了搶奪黃復興選票，爭取深藍認同，國民黨各黨魁參選人最近紛紛打出「經國牌」，想搶佔蔣經國「御光」，與台灣民間後代子孫爭搶「神主牌」的行徑，如出一轍；但赴頭寮謁陵卻刻意錯開，王不見王，像極了失和鬧分家的各房。

台灣有句俗諺，「一人一家代，公媽隨人祀」，但掃墓或到祠堂謁祖，一般都是家族齊聚協同，頭寮陵寢宛如藍軍的「政治祠堂」，這些黨魁參選人口稱要團結全黨，卻連站在一起「拜公嬤」的胸襟都沒有，蔣經國若地下有知，想必歎嗟家門不幸。

昨天國民黨紀念蔣經國逝世，藍營巨頭卻同場不同台，身為黨務人士的郝龍斌，理應參加中央黨部的謁陵儀式，卻提前謁陵，自搭「舞台」；外傳挺吳的前總統馬英九，同樣「十分不巧」的避開中央黨部的謁陵活動。 基於輸人不輸陣，洪陣營則是動員黃復興系統的「黃國園」挺柱，郝、洪擦身而過，視同陌路。

至於吳敦義，則在一週前就已先赴頭寮，如果按照一般民間習俗，為免兄弟富貴各有不同，基於公平，都會各房到齊才同時燒香，以免把祖先庇蔭的好運勢全都帶走，這種「搶頭香」的行徑，難不惹議。

為了與洪秀柱搶攻黃復興票，郝龍斌抬出父親郝柏村，昨日率領合計約有三十顆星星的十餘位卸任將領，以宛若「分列式」的壯盛「軍容」，拜謁蔣經國陵寢，除了宣示政治地盤，也是向競爭對手展現自己不容小覷的「兵力」。

這場藍營「謁陵現形記」，除了蔣經國會看了難過，恐怕黃復興的基層黨員也會點滴在心頭，更別說讓外人看笑話。