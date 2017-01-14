冷眼集》鬧分家還搶經國牌
2017-01-14
記者施曉光／特稿
為了搶奪黃復興選票，爭取深藍認同，國民黨各黨魁參選人最近紛紛打出「經國牌」，想搶佔蔣經國「御光」，與台灣民間後代子孫爭搶「神主牌」的行徑，如出一轍；但赴頭寮謁陵卻刻意錯開，王不見王，像極了失和鬧分家的各房。
台灣有句俗諺，「一人一家代，公媽隨人祀」，但掃墓或到祠堂謁祖，一般都是家族齊聚協同，頭寮陵寢宛如藍軍的「政治祠堂」，這些黨魁參選人口稱要團結全黨，卻連站在一起「拜公嬤」的胸襟都沒有，蔣經國若地下有知，想必歎嗟家門不幸。
昨天國民黨紀念蔣經國逝世，藍營巨頭卻同場不同台，身為黨務人士的郝龍斌，理應參加中央黨部的謁陵儀式，卻提前謁陵，自搭「舞台」；外傳挺吳的前總統馬英九，同樣「十分不巧」的避開中央黨部的謁陵活動。 基於輸人不輸陣，洪陣營則是動員黃復興系統的「黃國園」挺柱，郝、洪擦身而過，視同陌路。
至於吳敦義，則在一週前就已先赴頭寮，如果按照一般民間習俗，為免兄弟富貴各有不同，基於公平，都會各房到齊才同時燒香，以免把祖先庇蔭的好運勢全都帶走，這種「搶頭香」的行徑，難不惹議。
為了與洪秀柱搶攻黃復興票，郝龍斌抬出父親郝柏村，昨日率領合計約有三十顆星星的十餘位卸任將領，以宛若「分列式」的壯盛「軍容」，拜謁蔣經國陵寢，除了宣示政治地盤，也是向競爭對手展現自己不容小覷的「兵力」。
這場藍營「謁陵現形記」，除了蔣經國會看了難過，恐怕黃復興的基層黨員也會點滴在心頭，更別說讓外人看笑話。
看更多！請加入自由時報粉絲團
焦點‧本日最多瀏覽
- 香港民主派來台 遭暴力接機// 白狼兒子涉案 已出境
- 威權退出// 政大移走蔣校長 跨出第一步
- 「那個人」讓人畏懼 廖國棟：吳敦義講出大家感受
- 冷眼集》鬧分家還搶經國牌
- 遼寧艦繞台 馮世寬：潛艦國造勢在必行
網友回應
熱門新聞
- 柯P這個想法 姚立明覺得很不健康
- 台北市警方 今日凌晨全面擴大臨檢掃蕩
- 魚池香菇減產 大朵1斤1900元
- 蜜拉預約客串李準基新片 要美不要錢
- Shiny重返歌壇 躺擔架搞浪漫
- 疑明清屯兵古砲 金沙出土
- 誰逼辭？ 葉金川︰夢到林全跟我說的
- 11家店倒撥電表 吃掉台電1億元
- 中國再干預 傳禁人民幣跨境支付
- 中國頻打文宣戰 李大維：別跟著環球時報起舞
- 「鵟」飛萬里 金管處解開鵟遷徙之謎
- 冷氣團接著來 梅嶺梅花將盛開
- 自由談》何必提供反改革者武器？
- 鄭秀文計誘張孝全 候選精主
- 防春節塞車 楊梅移交流道附近公車牌
- 自由廣場》我看左與同
- 高鐵延伸屏東 交部︰儘速啟動可行性評估
- 兄弟18日開訓 恰恰確定現身
- 感謝震災支援 賴清德明赴日
- 三巨頭拔塞 勇士「星」情好
- 準內閣首長 與川普大唱反調
- 自由廣場》無本生意 無血無眼淚
- 惡檢轉律師 竟「無法」取消資格
- 老人、癌友、自體免疫疾病患者 小心「皮蛇」纏身
- 謝謝聯絡簿 信任的贈禮
- 自由廣場》期待台灣大鼻民主
- 新店高中師生集資 送年菜慰獨老
- 銀行股推升歐股 英FTSE指數創新高
- 老屋快篩 政院擬補助8千元
- 《美巡賽新力公開賽》J.湯瑪斯 揮進「59俱樂部」
- 樂來越愛你 金球獎錶襯風光─導演查澤雷佩戴積家超薄腕錶 見證美好時刻
- 吳宗憲沒妹可看 主持秒沒力
- 做公益 阿斌哥、懷舊兩協會助弱
- 廢鹽灘售光電所得 布袋鎮代促挹注地方
- 妻賭到稚女沒飯吃 夫怒檢舉簽賭站
- 桃園慈德街改善 告別「左高右淹」
- 蓮霧缺貨 20年首見林邊農會春節打烊
- Matzka吃美食聊心事 又彈又唱
- 《健康書摘》 醫師出書 教民眾「腸」保安康
- 好神奇…擲第14次才聖杯 神像真的第14天尋回
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：冷眼集》鬧分家還搶經國牌
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分