爭打經國牌 洪秀柱郝龍斌各自謁陵
2017-01-14
〔記者周敏鴻／桃園報導〕昨天是故總統蔣經國逝世廿九週年，前總統馬英九、國民黨主席洪秀柱、前行政院長郝柏村與國民黨副主席郝龍斌等人都前往桃園市大溪陵寢謁陵。
國民黨魁選戰日趨激烈，黨內重要票源的黃復興系統，成為各方重點拉攏對象，也讓這場謁陵活動沾惹上選戰味。
郝柏村昨早由郝龍斌一路攙扶向蔣經國靈櫬鞠躬，父子倆並等到馬英九謁陵後，與馬交談十餘分鐘，待馬英九離開後，又與黨員們寒暄才離去。
馬英九等人都被媒體詢問國民黨主席之爭的問題，但馬英九未回答「支持誰」，也沒發表任何看法。
郝柏村則表達力挺郝龍斌參選國民黨主席，郝說，他不是因為身為父親而支持郝龍斌，而是以黨員身分支持郝龍斌，因郝龍斌沒有個人得失、沒有特權觀念，加上政治經歷完整，有能力重振國民黨，他「當然支持郝龍斌」！
有媒體提問，「前副總統吳敦義說自己有能力整合這個黨」，郝柏村回應說，「他最好是可以整合這個黨」，一旁的郝龍斌尷尬補充說：「他沒有聽清楚」。
洪秀柱率領黨部幹部謁陵時，未與馬英九等人碰面。對多人競逐國民黨主席，洪秀柱認為絕對是好事，當國民黨面臨困境的時候，有人願意承擔，都是好事、都要肯定，大家要多喝采，給予鼓勵。
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