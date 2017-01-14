挺吳人士：黃復興票 洪郝分食 吳敦義拿二成算不錯

2017-01-14

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨黨魁選舉五二○投票，但各方參選陣營較勁已趨白熱化，其中象徵深藍板塊的黃復興選票流向，備受關注。黨內一般認為，此一深藍板塊主要仍由洪秀柱與郝龍斌分食，就連挺吳派人士也自承，如果吳、郝無法整合，吳敦義可以拿下一至二成，就算不錯了。

吳敦義：相信黃復興會公正做選擇

不過，吳敦義本人認為，自己過去擔任國民黨秘書長多年，認識許多黃復興的朋友，「大家都有感情」，就像他宣布參選記者會當天，前黃復興黨部主委王文燮也有出席，「未來不會只有一個、二個，會有非常多個。」他並強調，過去擔任地方首長，也認識許多團管區司令，在後備幹部班六十三期及服役時也都認識許多軍人，「相信黃復興會很公正做選擇」。但他也坦承，目前比較麻煩的是眷村都已改建為大樓，幾萬名較為年長的長者較難接觸，「這一塊的確比較弱」。

至昨天為止，國民黨黨員總數為八十九萬餘人，其中黃復興黨部約佔十八萬九千餘人，目前免繳黨費或已繳黨費的具有黨權黨員人數為六萬人，而以往每次黨職選舉黃復興黨員所佔選舉人數的比例大約二成多。

黨內人士分析，雖然郝龍斌的父親郝柏村為黃復興系統的最大軍頭，但畢竟年事已高，老一代的黃復興黨員逐年凋零，如今與郝柏村有直接關係的黨員已經不多，加上低階的軍系黨員又與郝柏村距離遙遠，究竟郝家還能影響多少黃復興選票，要被打上一個問號。

至於洪秀柱方面，雖然相較之下，看似較佔優勢，但黨內認為，一來當初「換柱」的公道已還，加上主持黨務以來，幾度引發黨內風波，洪秀柱在黃復興的鐵票恐怕已經生鏽不少，吳、郝趁隙而入的空間並非不存在。