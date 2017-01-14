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「那個人」讓人畏懼 廖國棟：吳敦義講出大家感受

2017-01-14

〔記者陳鈺馥、施曉光／台北報導〕前副總統吳敦義日前受訪指出，卅五席國民黨立委與「那一個人的黨中央」難以溝通協調，「那一個人」走的路線讓藍委畏懼。國民黨主席洪秀柱昨受訪時不願對號入座，也不覺得自己讓人畏懼，不過，立院國民黨團總召廖國棟則明白指出，「那一個人」當然是「洪主席」，黨團和黨中央路線確實不同，吳用「畏懼」字眼形容，是表達大家心中感受。

廖：指洪主席 洪秀柱：沒指名道姓

洪秀柱昨對吳敦義的說法回應說，她不在意這個事情，「人家沒有指名道姓說我，為何要自以為是！」媒體追問，是否認為自己會讓人畏懼？洪秀柱說，「你覺得呢？我不覺得！」

但立委張麗善受訪時說，「那一個人」大家都心照不宣，知道指的是「她」，黨中央跟黨團的溝通的確需要磨合，可惜時間太短未達到默契，希望未來新當選的主席能與黨團立場一致，維持九二共識、一中各表，「這一屆沒做到的，希望下屆能做到！」

廖國棟指出，從「一中同表」和「一中各表」開始，黨中央和黨團許多意見相左，造成兩邊互不信任，在實務上的路線雙方也不同。

立委李彥秀說，洪秀柱在去年國民黨第十九次全代會上調整政策綱領，引起很大爭議，這次選舉一定要釐清國民黨的兩岸路線，有意參選的人應把國民黨穩定中道路線再強化，不僅是路線問題。

此外，吳敦義競選團隊已大致成形，吳敦義本人昨日親自證實，辦公室執行長為前陸委會副主委張顯耀，發言人群包括實踐大學教授江岷欽、前立委李慶華、台大教授林火旺，前政院發言人鄭麗文則洽談中。

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  • 立院國民黨團總召廖國棟。（記者黃耀徵攝）

    立院國民黨團總召廖國棟。（記者黃耀徵攝）

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相關關鍵字： 吳敦義 國民黨主席選舉 國民黨魁 廖國棟 洪秀柱 那個人
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