「那個人」讓人畏懼 廖國棟：吳敦義講出大家感受
2017-01-14
〔記者陳鈺馥、施曉光／台北報導〕前副總統吳敦義日前受訪指出，卅五席國民黨立委與「那一個人的黨中央」難以溝通協調，「那一個人」走的路線讓藍委畏懼。國民黨主席洪秀柱昨受訪時不願對號入座，也不覺得自己讓人畏懼，不過，立院國民黨團總召廖國棟則明白指出，「那一個人」當然是「洪主席」，黨團和黨中央路線確實不同，吳用「畏懼」字眼形容，是表達大家心中感受。
廖：指洪主席 洪秀柱：沒指名道姓
洪秀柱昨對吳敦義的說法回應說，她不在意這個事情，「人家沒有指名道姓說我，為何要自以為是！」媒體追問，是否認為自己會讓人畏懼？洪秀柱說，「你覺得呢？我不覺得！」
但立委張麗善受訪時說，「那一個人」大家都心照不宣，知道指的是「她」，黨中央跟黨團的溝通的確需要磨合，可惜時間太短未達到默契，希望未來新當選的主席能與黨團立場一致，維持九二共識、一中各表，「這一屆沒做到的，希望下屆能做到！」
廖國棟指出，從「一中同表」和「一中各表」開始，黨中央和黨團許多意見相左，造成兩邊互不信任，在實務上的路線雙方也不同。
立委李彥秀說，洪秀柱在去年國民黨第十九次全代會上調整政策綱領，引起很大爭議，這次選舉一定要釐清國民黨的兩岸路線，有意參選的人應把國民黨穩定中道路線再強化，不僅是路線問題。
此外，吳敦義競選團隊已大致成形，吳敦義本人昨日親自證實，辦公室執行長為前陸委會副主委張顯耀，發言人群包括實踐大學教授江岷欽、前立委李慶華、台大教授林火旺，前政院發言人鄭麗文則洽談中。
看更多！請加入自由時報粉絲團
焦點‧本日最多瀏覽
- 香港民主派來台 遭暴力接機// 白狼兒子涉案 已出境
- 威權退出// 政大移走蔣校長 跨出第一步
- 「那個人」讓人畏懼 廖國棟：吳敦義講出大家感受
- 冷眼集》鬧分家還搶經國牌
- 遼寧艦繞台 馮世寬：潛艦國造勢在必行
網友回應
熱門新聞
- 柯P這個想法 姚立明覺得很不健康
- 台北市警方 今日凌晨全面擴大臨檢掃蕩
- 魚池香菇減產 大朵1斤1900元
- 蜜拉預約客串李準基新片 要美不要錢
- Shiny重返歌壇 躺擔架搞浪漫
- 疑明清屯兵古砲 金沙出土
- 誰逼辭？ 葉金川︰夢到林全跟我說的
- 11家店倒撥電表 吃掉台電1億元
- 中國再干預 傳禁人民幣跨境支付
- 中國頻打文宣戰 李大維：別跟著環球時報起舞
- 「鵟」飛萬里 金管處解開鵟遷徙之謎
- 冷氣團接著來 梅嶺梅花將盛開
- 自由談》何必提供反改革者武器？
- 鄭秀文計誘張孝全 候選精主
- 防春節塞車 楊梅移交流道附近公車牌
- 自由廣場》我看左與同
- 高鐵延伸屏東 交部︰儘速啟動可行性評估
- 兄弟18日開訓 恰恰確定現身
- 感謝震災支援 賴清德明赴日
- 三巨頭拔塞 勇士「星」情好
- 準內閣首長 與川普大唱反調
- 自由廣場》無本生意 無血無眼淚
- 惡檢轉律師 竟「無法」取消資格
- 老人、癌友、自體免疫疾病患者 小心「皮蛇」纏身
- 謝謝聯絡簿 信任的贈禮
- 自由廣場》期待台灣大鼻民主
- 新店高中師生集資 送年菜慰獨老
- 銀行股推升歐股 英FTSE指數創新高
- 老屋快篩 政院擬補助8千元
- 《美巡賽新力公開賽》J.湯瑪斯 揮進「59俱樂部」
- 樂來越愛你 金球獎錶襯風光─導演查澤雷佩戴積家超薄腕錶 見證美好時刻
- 吳宗憲沒妹可看 主持秒沒力
- 做公益 阿斌哥、懷舊兩協會助弱
- 廢鹽灘售光電所得 布袋鎮代促挹注地方
- 妻賭到稚女沒飯吃 夫怒檢舉簽賭站
- 桃園慈德街改善 告別「左高右淹」
- 蓮霧缺貨 20年首見林邊農會春節打烊
- Matzka吃美食聊心事 又彈又唱
- 《健康書摘》 醫師出書 教民眾「腸」保安康
- 好神奇…擲第14次才聖杯 神像真的第14天尋回
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：「那個人」讓人畏懼 廖國棟：吳敦義講出大家感受
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分