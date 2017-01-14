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詹啟賢：春節前決定是否參選黨魁

2017-01-14

〔記者施曉光、廖淑玲／綜合報導〕傳出可能宣布參選黨魁的前國民黨首席副主席詹啟賢昨受訪表示，他才從國外回來幾天，如此重要的事情，不可能這麼快就做決定，在心理與實務上還沒有做好準備，但確實已在積極思考中。

媒體追問何時會做決定？詹啟賢說，不會拖過農曆春節，會儘量在過年前做出決定。

被問到參選動機是否因不滿目前的黨中央或黨產問題？詹啟賢說，不是這麼狹隘的問題，他思考的重點在於台灣需要國民黨的存在，而國民黨可以繼續在台灣扮演什麼角色。

韓國瑜要選黨魁？張榮味：不會啦

台北農產運銷公司總經理韓國瑜日前也宣布參選國民黨主席，但前雲林縣長張榮味表示，北農事件韓國瑜被莫名抹黑、污衊，韓國瑜應是為了激勵國民黨所以選擇宣布參選黨主席，用意是敲山震虎，希望這個黨改革，應該不是真的要投入選舉，而是期待國民黨黨主席選舉要符合台灣人的民意，才不會讓「仇者快、親者痛」。

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  • 傳有意參選黨主席的前副主席詹啟賢（左一）昨天也出席新書發表會，並坐在洪秀柱附近。（記者方賓照攝）

    傳有意參選黨主席的前副主席詹啟賢（左一）昨天也出席新書發表會，並坐在洪秀柱附近。（記者方賓照攝）

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相關關鍵字： 國民黨主席選舉 國民黨魁 詹啟賢 韓國瑜
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標題：詹啟賢：春節前決定是否參選黨魁


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