郝吳柱同台 致詞鬥機鋒
2017-01-14
吳敦義：我能團結全黨
郝龍斌：無私對黨最好
洪秀柱：黨內競爭不鬥爭
〔記者施曉光／台北報導〕昨日一場新書發表會，國民黨表態參選黨主席要角全部到場，包括前副總統吳敦義、國民黨主席洪秀柱、副主席郝龍斌三位主要競爭對手，以及傳聞未來也將參選的前國民黨首席副主席詹啟賢全到場展現機鋒，這也是黨魁選舉白熱化以來，洪、吳、郝首度同台較勁。
傳考慮選黨魁 詹啟賢也出席
致詞時，吳敦義標榜昔日參與二○○八年國民黨奪回政權過程，暗示自己才是可以團結全黨、整合友黨的黨魁人選；郝龍斌則藉大捧前主席吳伯雄無私領導，讓外界聯想是在暗諷洪秀柱。至於最近遭吳、郝夾擊的洪秀柱則是意有所指喊話，希望黨內競爭而不鬥爭，有論述但不揭短，大家凝聚團結而非造成分裂。
吳敦義致詞時詳述自己當年促成國、親協議，實現國民黨贏得二○○八大選。他並表示，國民黨只要有好的領頭羊，對的路線與方向，並能整合友黨，共同匯成代表民意的「在野聯合陣線」，就一定能拿下二○二○大選。
由於目前確定參選及可能參選者達五人，吳敦義受訪時表示，「愈來愈熱鬧了」，但很難確定最後會有多少人，而且彼此競爭的連帶影響，目前很難推算。他也強調，民主政黨經由選舉產生黨魁屬常態，只要符合資格，人人都有權利參選。
過去經常質疑洪秀柱領導風格的郝龍斌，昨天則是大捧坐在台下的吳伯雄，推崇吳大公無私、提攜後進，怎麼做對黨最好，就怎麼去做的精神，創下國民黨有史以來輝煌戰績，是他心目中的黨魁典範。
吳伯雄：逐大位者應放下小我
吳伯雄則以自己當年配合馬英九要黨政同步，總統兼任黨魁，為了黨的團結和諧，放棄爭取連任，呼籲所有競爭者在選舉過程中要君子之爭，多考慮大我，放下小我。
洪、郝、吳、詹昨日先後抵達新書發表會場，吳、郝並肩而坐，另一邊坐著洪秀柱、詹啟賢與另一位副主席胡志強，四人僅短暫握手，互動冷淡。
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