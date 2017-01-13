奈及利亞逼我遷外館 立委：北京援200億美元貸款
〔記者楊淳卉、鄭鴻達、陳鈺馥／台北報導〕奈及利亞傳因遭中國施壓，要求我國辦事處遷出首都阿布加。民進黨立委蔡適應昨爆料，指奈國向中國要求二百億美元的貸款，奈國為此配合中國重新炒作台灣議題，成最大得利者。
蔡適應籲外交部嚴防中國凱子外交
蔡適應表示，據他側面了解，此次中國外長王毅出訪奈國，雙方已達成兩項共識，包括簽訂二百億美元「特定援助貸款」，及中國繼續支持奈國擔任聯合國安理會非常任理事國。
蔡適應表示，奈國與台灣沒有外交關係，中國還要花二百億美元經援，可見中國為「凱子外交」花下重本，外交部應密切注意，中國是否會採取相同經援手段，接觸我在非洲兩邦交國。
他還出示一張奈國政府文書，內容指出，「基於政府與中國關係強化，重申奈國一個中國的立場；奈國承認北京為中國唯一合法代表；台灣為中國領土不可分割的一部分，奈國不將台灣視為獨立領土。」
該文件並指出，「中華民國（台灣）」一詞，不宜作官方使用；所有官員赴台，無論官方或私人行程皆須先獲聯邦政府秘書批准；政府重新檢視與台灣所簽訂的貿易關係備忘錄，雙方將在適當時機公開。
朝野立委批中方作法無助兩岸關係
蔡適應說，中奈該文件去年十二月底就已簽署，外交部應該要有更積極的作為，平衡中國的國際宣傳；他並透露，台灣駐奈國商務代表團的招牌，在去年十二月卅日左右就已經被取下，不是今年才發生。
針對奈國要求我駐處撤離首都一事，民進黨立委趙天麟表示，奈國原本就是中國邦交國，這種施壓手段沒必要，兩岸人民皆希望穩定發展，中國不斷用這樣的文攻武嚇，一點都不會贏得台灣民眾好感。
國民黨立委李彥秀則說，兩岸僵局將使外交日益嚴峻，中國打壓一直沒停過，蔡政府不想承認九二共識，那兩岸溝通機制到底是什麼？未來中國將進一步切斷小三通，國安會須有應變機制，研擬好究竟該怎樣做。
親民黨立委陳怡潔認為，中國這種示威性作法對兩岸關係沒有助益，連非邦交國代表處也下手，若持續這樣下去，兩岸關係只會更冰凍，台灣外交空間會越緊縮，政府絕對不能樂觀，要謹慎面對接下來一連串打壓。
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標題：奈及利亞逼我遷外館 立委：北京援200億美元貸款
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