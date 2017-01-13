英捷專案最後一站》薩爾瓦多與台發展多方位合作關係

2017-01-13

〔記者呂伊萱／台北報導〕總統蔡英文出訪中美洲四友邦，今晨將飛抵最後一站薩爾瓦多。我國與薩爾瓦多自一九四一年建交，邦誼逾七十年。薩國並曾在一九七一年聯合國大會上，投票反對第二七五八號決議，支持我國繼續保有「中國」席位。最後雖失敗，薩國多年來仍持續在國際場域為我國發聲，支持我國有意義參與國際事務。

在經貿方面，台薩自貿協定於二○○八年生效，去年薩國為我國第八十二名貿易夥伴，迄十月雙邊貿易額約一億餘美元。惟台薩近年發展多方位合作關係，除國合會的醫療、農業、水產與一鄉一特產等計畫外，去年更與薩國合作，首播推出西語版本的台劇「十六個夏天」，促進雙方文化交流。