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訪瓜國古城安地瓜 小英玩環景攝影機

2017-01-13

蔡總統率團訪問瓜地馬拉，由瓜國總統莫拉雷斯伉儷陪同下，走訪古城安地瓜。兩國總統除輕鬆欣賞傳統舞蹈並品嘗瓜國咖啡，蔡總統還拿出三百六十度環景攝影機，與莫拉雷斯開心自拍，留下逗趣的畫面；逛到藝品店，蔡總統還買了風鈴、布偶當紀念品。總統晚間則在安地瓜一處由修道院改建的旅館，設宴感謝莫拉雷斯熱情的款待。（圖：擷取自網路，文︰特派記者蘇永耀）

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