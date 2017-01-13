美防長人選馬提斯：會對川普提台海情勢評估
〔駐美特派員曹郁芬／華府十二日報導〕美國總統當選人川普提名的國防部長馬提斯今天在參院指出，美國應該在可能的情況下和中國交往與合作，但在中國選擇違背美國利益行動時，美國也要準備對抗其作為。美國須繼續保衛在南海的利益，包括堅持合法航行與飛越權。
美須繼續保衛在南海利益
參院軍事委員會今天就馬提斯的任命舉行聽證會。軍委會主席麥肯說，軍事實力是重要的，今天中國正在擴張的軍事實力挑戰國際秩序，威脅美國的盟邦和朋友。中俄發展的反拒止和區域阻絕能力，使美國傳統的軍事概念受到挑戰。
對於美國改變一中政策對美國國家安全可能的義涵，他在書面答詢中表示，美國長期以來維持基於美中三公報和台灣關係法的一個中國政策。這個政策歷經共和與民主黨幾任政府都維持一致，若他的任命獲國會同意，他會就目前台海情勢以及任何政策改變可能造成的後果，對總統和國會提出他的評估。
馬提斯表示，中國在南海的作為讓區域內的國家期待一個更有力的美國領導角色，他未來會檢視強化美國盟邦與夥伴的方式，並仔細評估美國在區域內的軍事能力。他說，美軍在亞太區的重點是保護美國公民與利益，強化盟邦與夥伴，確保商貿自由及航行不違反國際法。
美沒計畫撤出在日韓的前置部隊
被問到如果日韓不願負擔額外經費，美國是否應撤軍時，馬提斯在書面證詞中表示，他相信美國在堅守條約義務，力挺盟邦及夥伴時更為強大，但美國也期待盟邦與夥伴堅守其義務。他會與參謀聯席會議主席諮商，並盡可能提供總統最好的專業建議，與軍委會密切合作。
就他所知，美國沒有計畫從該地區撤出前置部署部隊，因為會對保衛美國利益並實踐其義務造成實質挑戰。
川普在競選時提出重新建構海軍的想法，馬提斯也在證詞中表示，由於太平洋主要是海上戰區，美國海軍應是國防部在這個區域整合策略的中心焦點，美國在區域內的夥伴和盟邦對於保存國際法並嚇阻衝突至關重要。
對於太平洋軍區的美國陸軍是否有必要發展武力投射能力，馬提斯表示，美國在這個地區的軍事策略應聚焦於太平洋艦隊，美國地面部隊的任務是支援太平洋艦隊，若任命獲國會通過，他會和參謀聯席會議主席與區域的司令們合作，以決定地面部隊的部署是否要調整。
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