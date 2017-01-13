三總名醫涉勾結黃牛 詐勞保6千萬
〔記者謝君臨、黃欣柏、黃邦平、吳亮儀／綜合報導〕三軍總醫院神經科部週邊神經科主任林俊杰，涉嫌於一○三年六月起勾結陳俊男、毛智玲（夫妻檔）、張明源、李慶順等勞保黃牛，每件收受一萬五千元代價，製作不實醫療紀錄，藉以符合勞工保險失能給付標準，詐領高額保險費，前後偽造三百多件失能診斷書，不法獲利逾六千萬元。
林俊杰 專長神經科疾病
林俊杰現為三總名醫，專長包含一般神經科疾病診斷、睡眠障礙相關疾病以及失智症等，其所撰寫的醫療文章，頗受好評。三總表示，將全力配合司法單位調查，盡速釐清真相。
勞保局二○一四年十一月起與法務部廉政署合作「醫師出具診斷書數量異常專案清查」，經勾稽比對發現林俊杰開立診斷書有異常現象，歷經一年蒐證後主動移送偵辦。檢廉昨搜索三總內湖院區林男辦公室等五處，全案朝詐欺、偽造文書方向偵辦。
製不實診斷書 詐失能金
檢廉調查認為，林俊杰自一○三年六月起，勾結四名勞保黃牛，在兩年半內以每件一萬五千元代價，陸續製作三百多件不實失能診斷書，藉以讓被保險人符合勞保失能認定，林男個人不法獲利超過四百五十萬元，被保險人持診斷書請領費用後，再與黃牛七三分帳。
勞保失能給付可分為眼、耳、鼻、口、上肢、下肢等十二種、二二一個項目，依照嚴重程度可分為十五等級，若符合「失能給付標準」中列為「終身無工作能力」或失能等級為第一等至第七等，就可領取「失能年金」。
失能年金按照平均投保薪資、投保年資計算，若屬於職業傷病另加發「一次金」二十個月；若判定屬永久失能、但未達「終身無工作能力」，也可領「失能一次金」。
舉例來說，某甲的平均月投保薪資三萬元，經審查可領失能年金後，終身每月可領九千三百元，若是花一萬五千元買到假證明，兩個月就回本。又如平均月投保薪資三萬元的某乙，經核定可領失能一次金，換算日投保薪資為一千元，失能等級屬第七等級，可核付一次金四百四十日，共計四十四萬元，買假證明的錢馬上就連本帶利賺回來。
勞保局職業災害給付組組長陳慧敏說，此案醫師開立的失能診斷證明經常是同一種失能、又都正好是符合領取失能年金的最低一級，可能想因此避人耳目，但仍難逃承辦人員法眼。
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