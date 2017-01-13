「腥」聞「川」流不息 爆料人是前英諜
〔編譯周虹汶／綜合報導〕美國的網路新聞媒體「BuzzFeed」十一日披露未經證實的三十五頁「機密」文件，直指深獲俄羅斯政府扶植的美國候任總統川普有召妓把柄落在俄國政府手上，引發新聞倫理爭議。美國國家情報首長克萊伯立刻否認該文件出自美國情報界，眾矢之的導向曾是英國軍情六處（ＭＩ６）情報官員的英國倫敦「奧必斯商業情報」公司（Orbis Business Intelligence）總監史蒂爾（Christopher Steele），在情報界原有良好聲譽的他目前神隱。
美國情報界 否認洩密
克萊伯和美國聯邦調查局局長柯米、中央情報局局長布瑞南及國家安全局局長羅傑斯，早已看過這份去年來自英國的文件，並於六日以兩頁安全簡報提醒川普和美國現任總統歐巴馬。對於該資訊外洩，克萊伯十一日向川普表達他「深切沮喪」，強調美國情報界對該份文件內容可信度不予置評，也不會用它做出任何定論。至於川普，除了否認情報內容，和克萊伯一致認為文件外洩一事對美國國家安全危害甚鉅。
怕俄報復 史蒂爾神隱
現年五十二歲的史蒂爾近日聲名大噪後，唯恐遭到俄國報復，十一日上午起已離家避風頭。
「奧必斯商業情報」另一名總監巴羅思（Christopher Burrows），十二日不願「證實或否認」這份文件出自其公司，但強調一切以「回應客戶需求」為依歸。
「奧必斯商業情報」成立於二○○九年，根據其官方網站資料，由多名之前負責英國政府情報工作的專業人員創辦，對政府與多邊外交、國際企業都有豐富獻策經驗。史蒂爾任職於ＭＩ６多年期間，曾派駐俄國和法國巴黎，也待過英國外交及聯邦事務部，符合情報人員常具外交人員身分以掩飾間諜工作的模式。
路透報導指出，離開ＭＩ６後，史蒂爾曾在二○一○年夏天把國際足球總會（ＦＩＦＡ）貪污資料提供給美國聯邦調查局（ＦＢＩ），其公司隨後也協助全案調查。美國去年總統大選開打期間，史蒂爾為華府研究機構所雇，接受力阻川普出線的共和黨人請託，掌握川普底細；川普獲提名後，相關資訊流向民主黨與媒體。上述疑似去年六至十二月所寫文件最後也交給ＦＢＩ，但他不滿ＦＢＩ處置進度而不再往來；資料開始在美國政壇與媒體界流傳，直至十一日被「BuzzFeed」公諸於世。
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