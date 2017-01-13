川普首度承認 大選前俄「駭」民主黨

2017-01-13

〔編譯管淑平／綜合報導〕即將上任的美國候任總統川普十一日召開他當選以來首場記者會，首度表態民主黨全國委員會在去年大選期間遭駭客入侵事件是俄羅斯所為。他也怒氣沖沖地駁斥俄國握有他猥褻行徑情資的報導是「假新聞」，情報機構的作為有如身在「納粹德國」。

「我想是俄羅斯」，川普在記者會上談到俄國駭客攻擊事件時，首度承認俄國情報機構要為此負責，但否認俄方是要幫他拉抬選情，也說俄國會在他上任後有所收斂。他說，俄國總統普廷「不應該這麼做，他也不會再這樣。比起其他人，當由我領導時，俄羅斯對我國會尊重得多。」

為俄緩頰 譏民主黨網安做不好

他也為普廷政府緩頰，說俄國不是唯一一個對美國發動網路攻擊的國家，還指責民主黨在網路安全上做得不夠，並不忘落井下石，讚賞駭客公布有關民主黨候選人希拉蕊．柯林頓的資料，「駭客入侵是不好的，也不應該，但是看看入侵取得的資料，看看我們從中了解到什麼」。他說，不知道自己和普廷是否處得來，但「如果我處不來，你們真的認為希拉蕊會比我更強悍面對普廷嗎？」

這場在川普大樓舉行的記者會歷時一小時，場面喧囂混亂。針對俄方握有川普猥褻行徑情資的報導，川普重申他當天稍早推文的說法，怒嗆報導此事的媒體做「假新聞」，也毫不遮掩他對情報機構的敵意與輕蔑，「這些胡說八道或許是由情報單位放出來的消息」，痛斥情報機構行事就像身在「納粹德國」。但記者多次問到他或他的競選團隊是否曾在選戰期間與俄羅斯接觸，川普都避而不答。

斥假新聞 「我是很潔癖的人」

被問到傳言中提到的二○一三年他為環球小姐選美賽到莫斯科的那趟行程中，有沒有從事任何他如今感到後悔並成為受勒索弱點的行為，川普說，他出國期間都「極度小心」，也叫保全人員注意飯店可能安裝隱藏攝影機；他還說，「我是很潔癖的人」。

川普還提到一些施政計畫，但沒有太多具體落實方法。他矢言上任後會迅速廢除並取代歐巴馬總統的可負擔照護法，也會馬上著手興建美國與墨西哥邊界的隔離牆，而且最終會由墨國政府負擔築牆費用。他也準備在上任兩週內宣佈懸缺的最高法院法官人選，他自稱是「史上最棒的就業製造者」，承諾會將工作機會帶到大選時支持他的州。

這場自十二月延宕至今的記者會，原意在讓川普說明他將如何處理上任後，龐大商業帝國可能帶來的利益衝突問題。川普說，公司會交給兒子管理，但他仍保有所有權；他也重申不打算公布報稅資料，認為只有媒體關心此事。

紐約時報指出，這場記者會展現川普自選戰以來呈現的表演力、好鬥和對批評之言的敏感，也凸顯他反射性的反駁任何批評或質疑他的言論；他對情報機關、記者和希拉蕊口出惡言，也預示他入主白宮後仍將維持這類作風。