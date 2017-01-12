電業法三讀 經長：多重機制防電價大漲

2017-01-12

綠電鬆綁 多項優惠鼓勵

〔記者黃佩君、曾韋禎／台北報導〕三十年未曾實質修法的「電業法修正案」昨在立法院三讀通過，鬆綁綠能發電並全面鼓勵發展。外界疑慮修法將造成電價飆漲，恐重蹈「一例一休」惡果；經濟部長李世光強調，電業法設置電價穩定基金，可減緩短期大幅波動，新的電價公式也會納入緩漲及緩降天花板，「電價沒有任何大幅上漲的問題」，在新公式及電價審議委員會成立前電價將「鎖死」，最快十月才會有調整動作。

「電業法」自一九六五年制定後就未進行全文修正，蔡政府原欲修法推動電業全面自由化，規劃台電在三年內廠網分離，引發工會反彈；後改以兩階段修法，先推動綠電自由化，六年內再開放其他發電業。

新法規定台電做為唯一的綜合電業，須在六到九年內廠網分離，但可轉型控股母公司控股廠、網。新法也大力支持再生能源發電，除可直接售予用戶外，更給予優惠，包括優先併網、調度綠電、優惠輸配電費用；除風力、一定規模太陽能以外，綠電免繳電力開發協助金（俗稱公積金）。能源局承諾，在再生能源發電佔總發電十％以前，一定裝置容量以下綠電，也可降低負擔備用容量的需求。

核電廠2025年前停止運轉

新法更納入電價穩定基金，以減緩電價短期大幅波動衝擊，基金來自公用售電業稅後盈餘及政府預算等。

非核家園也入法，明定核能發電設備二○二五年前全部停止運轉；但蘭嶼核廢場遷徙未能在本次入法。

針對外界質疑未來電價恐大幅波動，李世光表示，之前經立法院通過的電價公式已於去年底到期，電業法通過後將成立新的電價審議委員會、並擬定新公式，在此之前電價是「鎖死」，十月前不會有調整動作。

至於綠能業者何時可正式進場？能源局長林全能說，修法通過後仍有三十條配套子法需修訂，將在一年半內完成；其中涉及綠能直供、電價審議及綠能業者備用容量負擔的部分，預計提早到半年內處理完畢，最快今年底綠能業者就能開始直供。