電業法三讀 經長：多重機制防電價大漲
綠電鬆綁 多項優惠鼓勵
〔記者黃佩君、曾韋禎／台北報導〕三十年未曾實質修法的「電業法修正案」昨在立法院三讀通過，鬆綁綠能發電並全面鼓勵發展。外界疑慮修法將造成電價飆漲，恐重蹈「一例一休」惡果；經濟部長李世光強調，電業法設置電價穩定基金，可減緩短期大幅波動，新的電價公式也會納入緩漲及緩降天花板，「電價沒有任何大幅上漲的問題」，在新公式及電價審議委員會成立前電價將「鎖死」，最快十月才會有調整動作。
「電業法」自一九六五年制定後就未進行全文修正，蔡政府原欲修法推動電業全面自由化，規劃台電在三年內廠網分離，引發工會反彈；後改以兩階段修法，先推動綠電自由化，六年內再開放其他發電業。
新法規定台電做為唯一的綜合電業，須在六到九年內廠網分離，但可轉型控股母公司控股廠、網。新法也大力支持再生能源發電，除可直接售予用戶外，更給予優惠，包括優先併網、調度綠電、優惠輸配電費用；除風力、一定規模太陽能以外，綠電免繳電力開發協助金（俗稱公積金）。能源局承諾，在再生能源發電佔總發電十％以前，一定裝置容量以下綠電，也可降低負擔備用容量的需求。
核電廠2025年前停止運轉
新法更納入電價穩定基金，以減緩電價短期大幅波動衝擊，基金來自公用售電業稅後盈餘及政府預算等。
非核家園也入法，明定核能發電設備二○二五年前全部停止運轉；但蘭嶼核廢場遷徙未能在本次入法。
針對外界質疑未來電價恐大幅波動，李世光表示，之前經立法院通過的電價公式已於去年底到期，電業法通過後將成立新的電價審議委員會、並擬定新公式，在此之前電價是「鎖死」，十月前不會有調整動作。
至於綠能業者何時可正式進場？能源局長林全能說，修法通過後仍有三十條配套子法需修訂，將在一年半內完成；其中涉及綠能直供、電價審議及綠能業者備用容量負擔的部分，預計提早到半年內處理完畢，最快今年底綠能業者就能開始直供。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 女星稱遼寧艦「保護我們」 綠委批：智商很低
- 小英抵瓜地馬拉 瓜國總統公開要求我方經援
- 北韓部署新型「飛毛腿」飛彈 可載核彈頭鎖定南韓
- 護理長背叛老公搞車震 呻吟、啪啪聲不停老公心都碎了
- 翁啟惠起訴 李遠哲：對中研院很不好
- （影音）孟耿如受傷 黃子佼心疼嘆：藝人要自求多福
- 老人共餐送餐服務 社局擬追加2億預算
- 教會「禁止學生交男女朋友」 網友：只好交摩天輪
- MLB》44年前的今天 王建民的救星誕生了
- 中客不來有差嗎？外資飯店大舉加碼台灣
- 美準國務卿：必須重申台灣關係法與六項保證
- NBA》哈登連兩場40分大三元 史上第4人
- 柯震東家餐廳年前歇業 沾毒帶衰？
- 桃市學生交通車合格標章 2月起實施
- 2015年後出生 俄擬終身禁買菸
- 崇蘭昌黎殿不拜韓愈 新廟續奉三山國王
- 肝癌栓塞療法用導管 健保納入給付患者省荷包
- L.A. Boyz出道25年 醫生團員洩計畫合體開唱
- 提勒森承認 俄對國際社會構成危險
- 永和中正橋青年宅 八月開工綠建築新地標
- （影音）女星被惡靈纏身 滿身血吊掛空中
- 成棒經典賽》綺麗珊瑚今爭冠 增菘瑋告別戰
- 中國抗霾茶無效？ BBC：還可能對人體有害
- 眷村媽媽端出私房料理 2萬份讓你「吃免驚」
- 義國總理心血管阻塞送醫 緊急手術恢復良好
- 校友會幫賣水林地瓜 1天2萬斤
- 蔡英文露臉3次 台片進軍國際影展爭獎
- 北市雙層觀巴票價300起跳 可望18日上路
- 太平輪紀念碑 半年內拆牆重見天日
- 張忠謀：今年半導體景氣佳 預估營收年成長5-10％
- PaGamO數位平台 打怪學英文
- 瓜國開口要經援 王定宇：確實有助瓜國人民才會執行
- 中職》聚焦恢復係數中間值 比0.560更重要的事
- 《川普內閣參院聽證會》國務卿提勒森︰俄具危險性
- 國姓賞梅新點 金瓜山採預約制
- 竹市消防局成立災害管理科 應變重大災害
- 《川普內閣參院聽證會》司法部長塞森斯駁種族歧視
- 砂石車衝撞總統府首例 判賠223萬確定
- 檢討高教10年 潘文忠指M型化、量化、KPI害慘大學
- 花蓮交岔路口車禍 佔交通事故7成
標題：電業法三讀 經長：多重機制防電價大漲
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email