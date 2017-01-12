美準國務卿 砲轟中國非可靠夥伴

2017-01-12

〔駐美特派員曹郁芬、國際新聞中心／綜合報導〕美國總統當選人川普提名的國務卿提勒森（Rex Tillerson），十一日在國會聽證會上指出，中國在南海造島建礁是非法行為，竊取美國的智慧財產權，貿易上也不按承諾行事；美國不能接受像中國所做的空洞承諾，答應要施壓北韓進行改革，但根本沒有執行。美國必須要那些不是美國朋友的國家，為其所做的協議負責。

痛批中國 在南海造島非法

提勒森表示，美國要認知到有關中國的事實；中國在南海的造島是無視國際規範，在爭議區進行的違法作為。中國在經貿方面的做法未必都遵守它的國際協議。提勒森說：「它偷了我們的智慧財產，在數位領域野心勃勃，並是個擴張主義者。」在遏止北韓方面，中國不是一個完全運用其影響力的「可靠夥伴」，中國證明它願意為了追求自己目標，而採取棄絕的行動，有時與美國的利益衝突。他說：「我們必須處理所見到的，而不是我們的期望。」

參議院外委會十一日舉行提勒森的任命聽證會，共和黨籍的參議員克魯茲及前國防部長蓋茲等人為其護航，推崇提勒森為適當人選。石油大亨出身的提勒森打破慣例，作證前並未進行宣誓儀式。這場聽證會吸引大批媒體和旁聽者，曾到共和黨全國代表大會抗議的「粉紅代號」團體，也到場表達異議，隨後被警衛請出會場。聽證過程中三度有旁聽者舉標語抗議，要求國會阻擋提勒森的任命。

直言中國、伊朗 傷害美國

提勒森在書面證詞中並未提到台灣，但對中國立場強硬。他說，美國無法讓那些不是朋友的人負起責任，傷害美國在世界的地位，鼓勵全球的壞人破壞承諾。美國不能再繼續接受違反國際條約的行為，像是伊朗和中國的作為。

不過，提勒森也說，美國也要看見美中關係的正面發展，兩國的經濟利益深深連結在一起。中國在打擊穆斯林極端主義方面，是一個有價值的盟邦，美國不該讓雙方的歧見影響在其他領域的正面合作。

至於眾所矚目的美俄關係，提勒森表示，美國要將兩國關係看得清醒，俄國在今天具有危險性，但俄國在追求其利益時並非不可預測。俄國入侵烏克蘭以及在敘利亞的作為，都是因為缺乏美國的領導所致。美國從對盟邦的承諾退縮，劃下微弱的紅線並轉為綠燈；美國沒有認知到，俄國和美國的想法不一樣。