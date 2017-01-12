立院三讀 長照財源：菸稅、遺贈稅
〔記者蕭婷方、黃以敬、吳亮儀／綜合報導〕立法院臨時會昨三讀通過「長照服務法部分條文修正案」，確立調增「遺贈稅」十％、每包菸增廿元的「菸稅」，做為長照特種基金的財源，並自一○七年度起，兩年內通盤檢討。
我國目前六十五歲以上人口已有三百零一萬餘人，預計明年就將達三二八萬人，正式成「高齡社會」；二○二五年更將跨過廿％門檻，老人達四百七十三萬，全國每五位就有一位為老年人口，成為「超高齡社會」，長照制度攸關全民福利至鉅。
明年額度330億 2年內檢討
衛福部次長呂寶靜指出，「遺產及贈與稅法修正草案」及「菸酒稅法修正草案」，都還待下個會期送立法院財政委員會通過 ，菸稅最快六月就能進帳，預計今年將可增加約一三一億元，加上公務預算編列的一七七．五億元，約有三百多億元可用於長照佈建。
至於遺產稅及贈與稅由於有三到六個月的申報期，無法保證今年就能馬上進帳，預計明年三稅挹注的四百多億元才可全數到位。為確保財源穩定，立法院昨也通過附帶決議，一○七年度起基金額度若不足三三○億元，缺額先由政府預算撥充。
長照2.0自去年底開始試辦前，外界都質疑「錢從哪裡來」？如今財源確定了，外界仍質疑財源不穩定、易變動；衛福部指出上路兩年內會通盤檢討長照的財源建置，研擬其他稅收或採長照保險制的可能性。
呂寶靜強調，長照基金即便當年沒用完，隔年可續用，先行試辦的各縣市，反應都比預期熱烈，各項服務也在擴大推廣，有了預算將能更大膽佈建推動。
依三讀通過條文，長照財源除每包菸的菸稅調高新台幣廿元外，遺贈稅率也將從現行十％提高到最高廿％，採十％、十五％及廿％三級累進稅率；財源也包含政府預算撥充、菸品健康福利捐、捐贈收入及基金孳息收入等。
依法長照機構應成為財團法人或社團法人化，讓現行近千私立小型長照機構面臨經營問題，三讀通過條文因此規定，僅新設長照機構應為財團法人或社團法人，條文修正前已依照老人福利法、護理人員法及身心障礙者權益保障法設立的舊機構，除有擴充或遷移，否則不強制以法人設立，並適用原法令。
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標題：立院三讀 長照財源：菸稅、遺贈稅
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