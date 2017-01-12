本報系董事長吳阿明辭世

2017-01-12

本報系董事長吳阿明先生，於二○一七年一月八日上午九時零三分，在家中安詳離世，壽終正寢，享高壽九十三歲。董事長一生淡泊豁達，生前即預寫遺言叮囑，身後不發訃文、不辦告別式，並敬謝奠儀與任何祭品。家屬遵其遺願，業在十一日中午銜哀完成火化儀式，奉進祖塔安厝。本報全體同仁驚聞這位慈祥長者棄吾等而長逝，追思不捨，特此敬告。