張小月：求同存異下 任何議題都可談
2017-01-12
〔記者林良昇／台北報導〕對於今年的兩岸關係，陸委會主委張小月昨表示，會有較多變數，但政府立場不會改變，除研議兩岸互動新模式外，在不設政治前提、求同存異的大原則下，任何議題都可以談；兩岸關係並非台灣單方面的責任。
張小月在陸委會年終記者會上表示，對去年五二○至今的兩岸互動她不滿意，而今年在台灣、中國大陸內部、國際情勢變遷下，確實有較多變數；但我方始終敞開溝通大門，致力維護兩岸既有機制運作。
張小月在答覆提問時強調，台灣已釋出很多善意，到今天仍沒得到對岸的善意回應，對岸應有新思考，維護兩岸的和平穩定，只要在不設政治前提、求同存異的大原則下，任何議題都可談。
至於何謂「求同存異」，張小月說，「同」的部分是兩岸人民都認同，兩岸要維持和平穩定；「異」的部分則是中國大陸對「一中原則」的解釋，台灣對於所謂「九二」的看法和立場，雙方彼此不同。她強調，「路是人走出來的」，要在不可能中找到可能的途徑。
對於美方勸說中方恢復與台灣對話，國台辦發言人馬曉光在記者會上表示，只要承認「九二共識」歷史事實，接受「兩岸同屬一中」核心意涵，兩岸重啟對話談判不是問題。
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