中俄擴張海權 美「重返海洋控制」戰略

2017-01-12

〔編譯陳正健、林翠儀／綜合報導〕美國國防部九日發表《重返海洋控制（Return to Sea Control）》戰略白皮書，旨在增進海軍水面部隊戰力，與中俄於爭議海域進行海權角力。美國海軍水面船艦部隊指揮官羅登十日強調，中俄海軍力量日漸壯大，美軍長期假定的海權優勢正面臨挑戰，美國海軍必須徹底重新控制海洋。

牽制中國及北韓 美部署日本16架F-35B

另為牽制中國及北韓逐步升高的軍事挑釁行為，美軍陸戰隊所屬的十架F-35B匿蹤戰機，飛離亞利桑那州基地，將進駐日本山口縣的岩國基地，這是F-35首次部署於美國境外地區，預定還有六架於八月進駐。

「朝日新聞」引述軍事專家分析指出，十六架匿蹤F-35B戰機和中國現有戰機總數相較雖然規模不大，但若搭配兩棲突擊艦，在東海及南海定期巡邏，將會對這些區域的戰略環境造成戲劇性的變化。

美軍目前部署於岩國基地的主力戰機為FA-18大黃蜂戰鬥攻擊機及AV-8獵鷹攻擊機，F-35B飛抵後將取代這兩款老舊戰機成為駐日美軍陸戰隊的主力戰機。

美國海軍為因應國際局勢變化、以及解放軍在西太平洋的快速擴張，自二○一六年起研擬回歸二戰前後的「海洋控制」戰略。據悉，美國的「新海洋控制」除了增加船艦數量外，也提高關鍵海域的佈局。

美國第三艦隊「卡爾文森號」航空母艦打擊群已於六日離開美國西岸聖地牙哥港，與第七艦隊在西太平洋海域共同執行任務，這是美軍在二戰後的首例，極具戰略意義。美軍太平洋艦隊則在推特上指出，船艦已開始執行「新海洋控制」大戰略的訓練。

羅登於第二十九屆「海軍水面艦艇年度研討會議」上指出，中國已發展出岸上投射的海上阻絕能力，而俄國也呈現海上強權之姿。因此，美國海軍正擬定維持海上優勢能力，首重之務就是「海洋控制」，也就是「提升在海上與從海上而來的海軍軍力」。

羅登表示，他的首要之務是增強水面部隊的進攻火力，在擴張範圍下重回摧毀船艦和潛艦的業務。