遼寧艦北返 總統跨海掌握動態
〔記者涂鉅旻、彭琬馨、特派記者蘇永耀／台北—尼加拉瓜連線報導〕在南海演訓的中國航艦「遼寧號」及相關護衛軍艦，趁蔡總統出訪之際北上返航，遼寧號等艦昨晨七點左右進入台灣海峽，約在今日清晨離開台海。軍方全程監控警戒，蔡總統昨也聽取國安簡報，並請國安團隊及國防部確實並密切持續掌握相關動態。
馮世寬 坐鎮衡山指揮所
由於遼寧號搭載多架「殲-15」艦載機，國防部不敢掉以輕心，不僅IDF、F-16戰機、康定級、成功級軍艦持續追蹤警戒遼寧號動態，台灣西岸的各個反艦飛彈陣地也都待命，國防部長馮世寬則取消所有行程，坐鎮衡山指揮所。
我戰機升空 反艦飛彈陣地待命
國防部指出，遼寧號航艦編隊在昨天上午七點左右進入台灣西南方防空識別區，沿著中國沿海向北航行，中午十二點左右通過廣東汕頭外海，並於昨晚七時左右通過福建湄洲島。依照遼寧號航速，約在今日清晨離開台海。
據悉，當遼寧號進入台海及我西南防空識別區後，空軍立即自嘉義基地派出F-16、台南基地派出IDF戰機升空因應，成功級軍艦、康定級軍艦也在海峽中線以東，嚴密監控遼寧號動態。
正在尼加拉瓜訪問的蔡總統在台北時間十一日上午十時三十五分與國安會副秘書長陳俊麟電話聯繫，接著在十時五十三分電話聯繫馮世寬，聽取遼寧艦的最新動態，並掌握我方相關國防偵監及因應作為。
總統府發言人黃重諺轉述，蔡總統請國安團隊及國防部確實並密切持續掌握相關動態，各因應作為要切實做到位，總統也請國民放心，國安團隊包括政府會全力守護國家安全。
民進黨立委羅致政指出，遼寧號北返的時間與地點都具有針對性，警告與恫嚇意味濃厚，但「虛張聲勢大於實際威脅」；立委黃偉哲認為，馮世寬不能只是進入指揮所坐鎮，要拿出具體做法，「別讓對方在我們家後院撒野」。國民黨立委李彥秀則呼籲國軍做好嚴格管控。
中國外交部副部長劉振民則說，台灣海峽是兩岸共享的國際水道，遼寧號在訓練過程中往返台灣海峽「非常正常」，對兩岸關係不會有任何影響。
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