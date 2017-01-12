中國威脅日增 我應填補戰力空窗
2017-01-12
記者涂鉅旻／特稿
中國航艦「遼寧號」及相關護衛軍艦昨通過台灣海峽，讓國軍繃緊神經，雖遼寧號協同作戰、甲板調度、作戰性能皆有待驗證，對台恫嚇意味大於實質威脅，但中國正建造第二艘航艦，外傳將在二○二○年左右服役，反觀我國造潛艦最快二○二五年成軍，新一代水面艦戰力也未成形，面對日益壯大的解放軍海上武力，國軍應思考有效防禦作為，才能力阻對岸得寸進尺、侵門踏戶。
遼寧號二○一二年服役，經過數次演練，戰力逐漸成形。不過，航艦能否發揮戰力，除了硬體好壞外，還需視航空管制、甲板調度等是否成熟、完備。且航艦主要用於遠洋力量投射、空中打擊，而非近海作戰，否則將面對敵國岸基、艦隊與空中飛彈的多重威脅。
遼寧號此回繞台演練後北返，軍事實質威脅不大，反倒是在蔡總統出訪之際，測試我軍方應變作為，順便對台造成輿論、社會壓力，達成「文攻武嚇」目的。
不過，外傳中國第二艘（首艘自製）航艦將在二○二○年前後服役，現階段更積極培訓更多航艦作戰人才，打造具遠洋作戰、投射能力的「藍水海軍」。如中國對台發動戰爭，航艦可在遠海攔阻馳援我國的友邦戰機、船艦，讓我軍陷入孤立無援困境，不容輕忽。
值得注意的是，台灣的國造潛艦最快二○二四年進行作戰測評，翌年成軍，具強大反艦能量的三艘量產型沱江艦，預計二○一八年動工，何時完工仍是未知數，更遑論新一代大型飛彈驅逐艦尚在合約設計階段。因此，在二○二五年以前，我國海軍戰力空窗該如何填補，是要發展射程更遠的反艦飛彈、更積極爭取軍購補強，還是有其他更務實、具效益的方案，將是國軍亟須解決的課題。
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