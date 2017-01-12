共軍第二航艦2020年服役 我研製增程雄三反制
〔記者涂鉅旻、呂伊萱／台北報導〕中國「遼寧號」航空母艦昨通過台灣海峽北上返航，遼寧號目前定位為訓練艦，外界對中國首艘自製航艦預計在二○二○年左右服役後對台的威脅更加關注，相較之下，我國海軍國造潛艦最快二○二五年成軍，新一代艦艇戰力也尚未成形。專家建議，台灣除研製雄三飛彈增程型外，亦可開發新一代艦艇匿蹤技術，爭取局部優勢與國際調停時間。
開發新艦艇匿蹤技術
相較於中國可能在二○二○年左右具備兩個航艦戰鬥群戰力，根據我國海軍建軍規劃，海軍正推動「潛艦國造」計畫，如期程未延宕，首艘原型艦最快二○二四年進行作戰測試，二○二五年下水。至於有「航艦殺手」美名的沱江級巡邏艦，目前僅有一艘原型艦，海軍今年起編列九年、總額一百四十四億元預算，明年起打造三艘量產型艦，但何時成軍尚未定案。另外，海軍今、明年編列五千萬元預算，用於下一代飛彈巡防艦合約設計。
國造潛艦最快2025年下水
對於兩岸軍力差距，軍事專家、軍情與航空網站主編施孝瑋指出，中國首艘自製航艦工程進度「不會那麼慢」，他根據外流照片研判，該航艦不僅接近完工，更可能已經下水進入試航階段。
施孝瑋指出，以台灣經濟實力而言，兩岸軍力失衡「已經沒有彌補空間」。因中國一年國防預算將近五兆台幣，我國年度總預算僅一．九兆台幣，差距懸殊之大，「軍備競賽絕對玩不過他」。
專家：軍備賽玩不過中國
施孝瑋分析，我方首要之務在於研發反制性武器，例如研製射程超過三百公里的增程型雄風三型反艦飛彈，並產製非對稱戰力武器。國軍也可開發新一代匿蹤技術，延遲我軍在海上被敵方發現的時間，甚至極近的距離攻擊對方艦艇，爭取局部優勢及國際調停時間。
政大國際關係研究中心主任丁樹範認為，中國不斷強化海軍艦艇外，海軍航空兵戰力也不容小覷，因此，國軍可增進雄風反艦飛彈、天弓飛彈、天劍飛彈能力，並精進無人飛行載具發展。銘傳大學國際事務與外交學程兼任助理教授林穎佑指出，台灣短期內可著眼於反艦飛彈研製工作，增強海防能量，但長期而言，仍要著力於「潛艦國造」工作。
國政基金會高級助理研究員揭仲認為，中國航艦如要對台動武，可能部署在南海或者沖之鳥附近，因此在二○二五年以前，台灣只有艦射型雄三飛彈、潛射型魚叉飛彈可以對中國航艦構成威脅。
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標題：共軍第二航艦2020年服役 我研製增程雄三反制
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