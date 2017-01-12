去年稅收超徵1200億 租稅負擔率8年最高

2017-01-12

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部昨公布去年全國稅收實徵淨額二兆二○二○億元，為歷年最高，較前年增加六七一億元或三．一％，較預算數則超徵一○五四億元，若考慮部分稅款延遲入帳，估計去年稅收超徵一二○○億元以上，已連續三年超徵逾千億元。

財政部統計處副處長許瑞琳表示，去年租稅負擔率（稅收占ＧＤＰ比重）十二．九％，若加上延遲入帳稅款，可達十三％，為八年來新高，財政狀況逐漸改善；不過，相較其他國家，我國租稅負擔率仍偏低，新加坡十三．七％、韓國十八．五％、日本十九．三％、美國二十．一％、法國二十八．六％。

根據統計，去年十二月全國稅收一一六五億元，年減二四七億元或十七．五％，以土增稅減少一三九億元或五十八．七％最多，主因房市交易清淡及基期偏高；營業稅減少九十六億元次之，主因退稅增加、油品進口減少及部分稅款尚未入帳。

累計去年全國稅收年增六七一億元，以營所稅增加四五六億元最多，增幅九．九％，主因股利扣抵減半使得未分配盈餘申報稅額增加；地價稅增加二二七億元次之，增幅三十二％，主因全國公告地價平均調漲三成；綜所稅增加一九七億元，增幅四．一％。

不過，去年土增稅八三四億元，為四年來新低，年減三○一億元或二十六．五％，主因「房地合一」稅制上路，導致房市交易減少；去年證交稅七○八億元，為十一年來新低，年減一一二億元或十三．七％，主因股市成交值減少。

許瑞琳指出，加計尚未入帳稅款，估計去年稅收超徵一二○○億元以上，包括營所稅、綜所稅、贈與稅、營業稅、地價稅、房屋稅及使用牌照稅等，均創下歷年新高。