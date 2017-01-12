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2025蘭嶼核廢場遷離 未入法

2017-01-12

〔記者曾韋禎／台北報導〕立法院昨三讀通過「電業法修正案」，朝野黨團歷經多次協商，決定對電業管制機關、電價費率審議會、蘭嶼核廢場是否在二○二五年前遷離等條文進行表決，最後均在民進黨團甲級動員下，通過黨團版修正動議。

其中，在野黨團均主張電價審議會的非官方代表應過半，但民進黨版未明訂組成比例；國民黨立委廖國棟則堅持，若要放入二○二五年非核條款，也要同時遷出蘭嶼核廢場。最後通過民進黨團版修正動議，要求政府積極推動最終處置場，處理置於蘭嶼的核廢料。

對於無法將遷出蘭嶼核廢場入法，民進黨立委管碧玲再三對此痛苦決定致歉。她說，若明知做不到還要放入法律，就是說謊。至於電審會保持組成彈性，她說明是因政府須對電價負責，維持彈性可因應不同時空的需要。

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標題：2025蘭嶼核廢場遷離 未入法


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