發電不再是公用事業 仍要繳公積金
2017-01-12
電廠民營化 不再享徵地等優惠
〔記者黃佩君、林筑涵／台北報導〕電業法修法將發電業列入非公用事業，不再適用民營公用事業監督條例，但仍要求發電業依條例精神提撥公積金，用於維護機組及投資降污設備及再生能源。環團批評此舉將放鬆監管，使台電坐大、不利綠能發展；能源局強調，這修法主要為解決法律爭議，電廠公積金仍須繳納，且未來電廠已民營，不應再比照公用事業享有徵地等過多權利。
環保團體近來批評電業法將發電業認定為「非公用事業」，此將使民營電廠（IPP）等不受政府法律約束，且更不透明，而電價將不再受到控制，電費必然大幅上漲。
環團還質疑，「民營公用事業監督條例」（下稱「條例」）規定民營電廠盈餘超過資本額二十五％時，超出部分的一半得提列為「用戶公積金」，做為減少收費、對抗漲價之用；若將發電業自公用事業剔除，IPP將迴避繳交公積金責任。
能源局表示，本次電業法修法，發電業雖不再列入公用事業，但已將條例精神入法；發電業純益超過實收資本額十％就須提撥純益的半數，且超過二十五％就改為全數提撥，比原條例規範更嚴謹。
官員還說，修法後，火力發電業取用土地權利受限，還引發部分反彈。官員解釋，火力IPP雖遭到限縮，但再生能源不受影響，不至於影響其發展。
台電工會理事長丁作一昨則表示，工會訴求中最重要的控股公司有納入法規，算是對員工有所交代，電業法三讀通過可以說心情上鬆一口氣，雖然不是最好、但確實是可接受的範圍；未來二階段修法台電將施行廠網分離，員工將逐步準備並充實好自身。
台電工會︰不是最好 但可接受
但還是有部分工會成員有疑慮。工會秘書長彭繼宗說，台電有六到九年緩衝期可進行廠網分離、成立控股母公司，但過程中是否還會再修法？且二○二五年達成非核家園目標，核能相關同仁也會憂心工作權不保等問題，這些都有待解決。
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