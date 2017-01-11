蔡過境晤美政要 美國務院：沒有安排
2017-01-11
佛訥：沒去休士頓午餐 只有和蔡通電話
〔駐美特派員曹郁芬／華府九日報導〕總統蔡英文出訪中美洲過境美國休士頓，並會晤共和黨籍參議員克魯茲等美國政要及學界人士，對此，美國國務院發言人柯比今表示，他們沒有扮演任何角色，沒有鼓勵，沒有去安排或組織這些討論。他並強調，「有關一個中國政策或美國對它的支持都沒有改變」。
柯比在例行記者會上回答問題時表示，他不知道中國提出正式抗議或抱怨，蔡總統經由美國轉機是長期以來的慣例，符合美國與台灣非官方關係的性質，過境安排是考量旅行者的舒適、安全與方便。
蔡總統原本預定週六中午和傳統基金會創辦人佛訥、前亞太副助卿薛瑞福及傳統基金會亞洲研究中心主任羅曼等美國友人午餐，但因中國壓力及顧慮新舊政府交接之際的敏感，佛訥臨時決定不出席，改為和蔡通電話。三位華府外交人士也分別證實，佛訥原本確實要在週六與蔡英文共進午餐。
佛訥在回覆本報記者的電郵中證實，他仍是總統當選人川普交接團隊成員，但「她的電話只是兩個多年老友間的事」，他沒去休士頓，沒和蔡總統見面或午餐，蔡總統週六打了電話給他，在五分鐘談話中，他們就美台關係做了一般性的交談。他是以台灣長期友人和一位美國公民的身分接這通電話，不代表川普或交接團隊。
羅曼：樂於承認與蔡總統吃午餐
羅曼則在臉書上說，台灣總統府能保護他的特權是件好事，但事實上，他真的和蔡總統在休士頓一起吃午餐，而且樂於承認。羅曼說：「這是我的國家，我可以跟任何我想要見的人會面。」華盛頓郵報今天報導，和蔡總統餐敘的薛瑞福以及北韓問題專家車維德，正被川普團隊列為接掌國務院助卿及國防部助理部長的人選。
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