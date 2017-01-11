前白宮國安會亞太資深主任麥艾文：美國沒讓台灣變成交易籌碼
駐美特派員曹郁芬／專訪
歐亞集團亞洲部執行董事、歐巴馬政府的前白宮國安會亞太資深主任麥艾文，預定今天訪台。他在行前接受本報專訪時說，「我不要台灣變成交易籌碼」。他認為，歐巴馬政府以低調、務實且逐步累積的方式，將美台關係推展到歷史上最佳的狀態，「我們沒有讓台灣變成交易籌碼，我們保護台灣，以至於我們可以有極大的成就。」
歐巴馬政府並未讓北京操弄
對於台美新政府接連上台，麥艾文表示，因為蔡英文與川普總統帶來的新變化，美台關係正經歷一個非常困難的時期，他希望大家可以從歐巴馬政府吸取到一些功課，歐巴馬政府在美台關係方面的成就，應得到更多肯定。
他說，一九七九年後，涉台議題總是困難、有政治敏感性的，問題在於有無戰略觀，並且不讓北京押著走，「歐巴馬政府並未讓北京操弄；相反地，我們有明確的願景，並制度化地去追求。」美台關係在經濟、外交和軍事方面都蓬勃發展，歐巴馬政府稱之為美台關係的「概念重整」與「組織再造」，使雙方能頻繁地進行高層溝通，完成免簽證，協助台灣國際參與，對台軍售和強化軍事交流等成就。雖然很多改善是微小且逐步的，但累積下來很驚人。
麥艾文表示，台灣是美國在東北亞真正的「利益共擔者」，他感謝馬政府在區域和全球安全議題上的貢獻，「是美國真正的夥伴」。就他了解，他離開白宮後，蔡政府與歐巴馬政府間的溝通及合作品質仍持續，變的是台海兩岸的環境，但美國對台承諾，仍非常堅定明確。
他認為，目前處於一個不確定的時刻，台灣應該分散在政經和安全層面的風險，蔡政府的南向政策是正確的，雖然不容易做，但台灣有適應力最強的人和公司，台灣是最有韌性、最勤奮的地方。
蔡政府的南向政策是正確的
他此行將向台灣的金融服務業者和上市公司演說。他認為，台灣必須改變對中國的過度倚賴，無論是南向或強化在美歐投資，了解政治大環境的變化，和掌握經濟指標同樣重要。美台經貿關係不要見樹不見林，歐巴馬政府過去成功建立了一個框架，管控棘手的美牛和美豬問題，讓雙邊經貿能成長，但未來解決這些問題還是要靠台灣。
他說，台灣對外資來說不是個友善的投資環境。他在任內一直鼓勵台灣加入跨太平洋夥伴協定（ＴＰＰ），也鼓勵台灣與紐、星簽署雙邊自貿協定，至於未來美台是否有機會簽署雙邊貿易協定，還是要看川普政府的政策，但台灣企業到美國投資是不受限的。
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