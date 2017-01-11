台瓜高層頻互訪 外交部：邦誼穩固
2017-01-11
〔記者呂伊萱／台北報導〕總統蔡英文出訪中美洲友邦，預定台灣時間今天深夜由尼加拉瓜飛抵瓜地馬拉。我國與瓜地馬拉自一九三三年建交，迄今逾八十年。長年與台灣維持外交關係的瓜國，在中國於中南美洲影響力日增的情形下，也曾傳出邦誼不穩。
台瓜關係一度因政治獻金醜聞蒙上陰影，近年不穩則是因瓜國政局更替。政治素人莫拉雷斯去年一月就任總統後，第一夫人瑪洛晶、瓜國議長塔拉西納夫婦先後率團訪台，我國外長李大維去年八月也曾低調往訪。在雙方高層頻密互動下，外交部表示，兩國邦誼可謂穩固。
我國雖與瓜國簽訂自貿協定，但雙邊貿易額並不高，去年僅約一億六千萬美元，佔我國貿易額約三．八％，排名第六十八名；近年貿協積極帶領台商參與當地商展，增進雙邊政商各界交流。
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